Сегодня, 22:12 Вольная борьба Гран-При Иван Ярыгин-2020, 26.01.2020, Прямая онлайн видео трансляция финалы 74, 86, 92, 97кг

Завтра, 26 января, в Красноярске, на легендарных коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина завершится мощный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-При "Иван Ярыгин" 2020 года. В Ярыгинский дворец спорта примет утешительные и финальные поединки в весовых категориях в/к 65, 79, 125кг у мужчин. И в в/к: 53, 57, 62кг у женщин.



Сегодня в этих весах прошли предварительные соревнования, по результатам которых в финалы пробились:

74кг

Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан) - Разамбек Жамалов (Дагестан)

86кг

Даурен Куруглиев (Дагестан) - Артур Найфонов (РСО-Алания)

92кг

Алихан Жабраилов (Дагестан) - Батырбек Цакулов (РСО-Алания)

97кг

Владислав Байцаев (РСО-Алания) - Магомедхан Магомедов (Дагестан)



Женщины:

68кг

Мияджи Рин (Япония) - Ханум Валиева (Россия)

72кг

Буракова Ксения (Россия) - Бакбергенова Жамила (Казахстан)

76кг

Очибарт Буармаа (Монголия) - Ванг Джуан (Китай)



Не пропустите прямую онлайн видео трансляцию первого дня Гран-при "Иван Ярыгин-2020 в прямом эфире из Красноярска. Дополнительная информация: онлайн результаты и турнирная сетка, а также расписание Гран-при в Красноярске, смотрите ниже.





Вольная борьба Гран-при "Иван Ярыгин-2020". День3. Ковёр В

Ярыгинский турнир-2020, прямая онлайн видео трансляция. Ковёр С

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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