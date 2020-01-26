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Вольная борьба Гран-При Иван Ярыгин-2020, 26.01.2020, Прямая онлайн видео трансляция финалы 74, 86, 92, 97кг

Завтра, 26 января, в Красноярске, на легендарных коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина завершится мощный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-При "Иван Ярыгин" 2020 года. В Ярыгинский дворец спорта примет утешительные и финальные поединки в весовых категориях в/к  65, 79, 125кг у мужчин. И в в/к: 53, 57, 62кг у женщин.

Сегодня в этих весах прошли предварительные соревнования, по результатам которых в финалы пробились:
74кг
Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан) - Разамбек Жамалов (Дагестан)
86кг
Даурен Куруглиев (Дагестан) - Артур Найфонов (РСО-Алания)
92кг
Алихан Жабраилов (Дагестан) - Батырбек Цакулов (РСО-Алания)
97кг
Владислав Байцаев (РСО-Алания) - Магомедхан Магомедов (Дагестан)

Женщины:
68кг
Мияджи Рин (Япония) - Ханум Валиева (Россия)
72кг
Буракова Ксения (Россия) - Бакбергенова Жамила (Казахстан)
76кг
Очибарт Буармаа (Монголия) - Ванг Джуан (Китай)

Не пропустите прямую онлайн видео трансляцию первого дня Гран-при "Иван Ярыгин-2020 в прямом эфире из Красноярска. Дополнительная информация: онлайн результаты и турнирная сетка, а также расписание Гран-при в Красноярске, смотрите ниже.

Вольная борьба Гран-при "Иван Ярыгин-2020". День3. Ковёр В


Ярыгинский турнир-2020, прямая онлайн видео трансляция. Ковёр С

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 25.01.2020 Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В/к: 74, 86, 92, 97кг. Обновляется...
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