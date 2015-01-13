Сегодня, 16:23 Гран-при "Иван Ярыгин-2020" по вольной борьбе. Расписание и программа турнира в Красноярске.

23 - 26 января, на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) состоится 31-й международный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин». Стоит отметить, в нынешнем году Ярыгинский турнир не является рейтинговым. Вместе с тем, конкуренция и зрелищность соревнований от этого только возрастёт. Уже традиционно, на красноярских коврах мы увидим ведущих борцов России.... 23 - 26 января, на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) состоится 31-й международный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин». Стоит отметить, в нынешнем году Ярыгинский турнир не является рейтинговым. Вместе с тем, конкуренция и зрелищность соревнований от этого только возрастёт. Уже традиционно, на красноярских коврах мы увидим ведущих борцов России....





Как сложится престижнейший турнир по вольной борьбе, в котором примут участие мастера высочайшего класса за путевки на другие важные международные старты, смотрите на нашем сайте....Ниже предлагаем Вам ознакомиться с программой турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин в Красноярске.





Соревнования пройдут на трёх коврах в следующих весовых категориях:

Мужчины: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 кг.

Женщины: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 и 76 кг.

(Допуск - 2 кг).

Гран-при Иван Ярыгин. Красноярск-2020: по-Киеву (московское время +1час).

22 января

11.30 - 12.00 Жеребьевка: в/к 57, 61, 70 кг. Женская борьба: до 50, 55, 59, 65 кг.





23 января - ЖЕРЕБЬЕВКА | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ

03.30 - 04.00 Взвешивание: в/к 57, 61, 70 кг. Женская борьба: до 50, 55, 59, 65 кг

06.00 - 11.00 Предварительный раунд: Вольная борьба - 57, 61, 70 кг. Женская борьба: до 50, 55, 59, 65 кг.

11.00 - 11.30 Жеребьевка: в/к 65, 79, 125 кг. Женская борьба: до 53, 57, 62, 68 кг.

12.00 - 14.00 Полуфиналы: Вольная борьба - 57, 61, 70 кг. Женская борьба: до 50, 55, 59, 65 кг.





24 января - ЖЕРЕБЬЕВКА | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ

03:15 - 03:30 II Взвешивание: в/к 57, 61, 70 кг. Женская борьба: до 50, 55, 59, 65 кг

03:30 - 04:00 Взвешивание: в/к 65, 79, 125 кг. Женская борьба: до 53, 57, 62кг.

06.00 - 12.00 - Предварительный раунд: Вольная борьба - 65, 79, 125 кг. Женская борьба: до 53, 57, 62, 68 кг. Утешительные схватки: Вольная борьба - 57, 61, 70 кг. Женская борьба: до 50, 55, 59, 65 кг.

10.00 - 10.30 - Жеребьевка: в/к 74, 86, 92, 97 кг. Женская борьба: до 68, 72, 76 кг.

10.30 - 11.15 - Церемония открытия

11.15 - 13.15 - Финалы: Вольная борьба - 57, 61, 70 кг. Женская борьба: до 50, 55, 59, 65 кг.





25 января - ЖЕРЕБЬЕВКА | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ

03:15 - 03:30 II Взвешивание: в/к 65, 79, 125 кг. Женская борьба: до 53, 57, 62кг.

03:30 - 04:00 Взвешивание: в/к 74, 86, 92, 97 кг. Женская борьба: до 72, 76 кг.

06.00 - 13.00 Предварительный раунд и полуфиналы: Вольная борьба - 74, 86, 92, 97 кг. Женская борьба: до 72, 76 кг; Утешительные схватки: Вольная борьба - 65, 79, 125 кг. Женская борьба: до 53, 57, 62кг.

11.00 - 13.00 - Финалы: Вольная борьба - 65, 79, 125 кг. Женская борьба: до 53, 57, 62 кг.





26 января - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ

01:45 - 02:00 II Взвешивание: 74, 86, 92, 97 кг. Женская борьба: до 68, 72, 76 кг.

04.00 - 06.00 Утешительные схватки: Вольная борьба - 74, 86, 92, 97 кг. Женская борьба: до 68, 72, 76 кг.

06.00 - 09.00 Финалы: Вольная борьба - 74, 86, 92, 97 кг. Женская борьба: до 68, 72, 76 кг.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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