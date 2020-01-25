Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 25.01.2020 Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В/к: 74, 86, 92, 97кг. Обновляется...
25 января, на коврах ДC имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) состоится третий соревновательный день 31-го международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы-вольники в оставшихся весовых категориях - до 74, 86, 92, 97кг, а также женщины - 68, 72, 76кг. Безусловно, наиболее интересная и острая борьба нас ожидает в среднем весе до 74кг, где собрались чемпионы мира: Магомед Курбаналиев, Хетик Цаболов и Магомедрасул Газимагомедов.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 3-го дня Ярыгинского турнира 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов России и других стран мира...
Вольная борьба. 3-й день Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 74, 86, 92, 97кг. Женщины - 68, 72, 76кг.
74 кг
Квалификация:
Бат-Эрдэнэ Бямбасурэн (Монголия) - Гэндэн-Яринпил Чойжилсурэн (Монголия)
Никита Сучков (Красноярск) - Эртине Мортуй-оол (Тыва)
Магома Дибиргаджиев (Дагестан) - Магомед Абдулкадыров (Дагестан)
Бямбадорж Энхбаяр (Монголия) - Шамиль Исаков (Иордания)
Магомед Курбаналиев (Дагестан) - Митчелл Файнсильвер (Израиль)
Адильхан Амирханулы (Казахстан) - Батсуури Наранболд (Монголия)
Бат-Эрдэнэ Бямбадорж (Монголия) - Расул Шапиев (Дагестан)
Гаджимурад Алихмаев (Дагестан) - Тилек Кабыкенов (Казахстан)
Нуркожа Кайпанов (Казахстан) - Тэмуужин Мэндбилэг (Монголия)
Давид Бетанов (РСО-Алания) - Надирбег Хизриев (Красноярск)
Магомед Хизриев (Дагестан) - Разамбек Жамалов (Дагестан)
Тимур Бижоев (КБР) - Кириллос Бинемпаум (Греция)
1/8 финала:
Хетик Цаболов (РСО-Алания) - Сумьябазар Занданбуд (Монголия)
Нэмэхбаяр Батсайхан (Монголия) - Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан)
86 кг
Квалификация:
Шинэтур Нармандах (Монголия) - Артур Найфонов (РСО-Алания)
Оргилох Дагвадорж (Монголия) - Бретт Пфарр (США)
Пэт Дауни (США) - Сослан Кцоев (РСО-Алания)
Заур Макиев (РСО-Алания) - Славик Наниев (РСО-Алания)
Арсенали Мусалалиев (Дагестан) - Зелимхан Минкаилов (Чечня)
Хаби Хашпаков (КБР) - Хабиб Гаджиев (Дагестан-СПб)
Астемир Хурзоков (Красноярск-КБР) - Уйтумэн Оргодол (Монголия)
Азамат Закуев (КБР) - Сэм Брукс (США)
1/8 финала:
Даурен Куруглиев (Дагестан) - Адам Гагиев (Ингушетия)
Руслан Абдуллаев (Дагестан) - Амарсанаа Мягмарсурэн (Монголия)
Байболсын Курманбеков (Казахстан) - Константин Пшеничников (Кемерово)
Ганхуяг Ганбаатар (Монголия) - Магомедариф Биякаев (Дагестан)
92 кг
1/8 финала:
Алихан Жабраилов (Дагестан) - Мунхбаатар Цогтгэрэл (Монголия)
Абдиманап Байгенжеев (Казахстан) - Машидравджих Гансух (Монголия)
Анзор Уришев (КБР) - Гаджимагомед Нажмудинов (Дагестан)
Алексей Анищик (Бурятия) - Гурам Черткоев (РСО-Алания)
Магомед Курбанов (Дагестан) - Бат-Эрдэнэ Баясхалан (Монголия)
Магомедмурад Байбеков (Красноярск) - Алан Багаев (РСО-Алания)
Радик Нартикоев (РСО-Алания) - Асланбек Сотиев (РСО-Алания)
Юрий Иванов (Иркутск) - Батырбек Цакулов (РСО-Алания)
97 кг
Квалификация:
Асадулла Ибрагимов (Дагестан) - Баасанцогт Улзийсайхан (Монголия)
Георгий Гогаев (РСО-Алания) - Эрик Джиоев (Красноярск)
Чинбат Алтангэрэл (Монголия) - Тамик Джигкаев (РСО-Алания)
Шамиль Мусаев (Дагестан) - Азрет Шогенов (КБР)
Магомедхан Магомедов (Дагестан) - Серик Бакытханов (Казахстан)
Балтмунх Бадамдорж (Монголия) - Батмагнай Энтувшин (Монголия)
Семен Коломийцев (Красноярск) - Асланбек Газзаев (РСО-Алания)
1/4 финала:
Владислав Байцаев (РСО-Алания) -
Женская борьба:
68 кг
Квалификация:
Екатерина Ларионова (Казахстан) - Татьяна Колесникова-Морозова (Россия)
Молнари Форрест Анн (США) - Мияджи Рин (Япония)
Ханум Валиева (Россия) - Анна Садченко (Беларусь)
Евгения Захарченко (Россия) - Кристина Ерёмина (Россия)
Квин Сунинг (Китай) - Насанбуарма Очибарт (Монголия)
Енксаджхан Делгермаа (Монголия) - Казюлина Ирина (Казахстан)
1/4 финала:
Каиргелдинова Альбина (Казахстан) - Таласину Ер Ну Эрбахети (Китай)
72 кг
Квалификация:
Ганбат Арлунджаргал (Монголия) - Динг Зии (Китай)
Окназарова Светлана (Узбекистан) - Буракова Ксения (Россия)
Зайцева Александра (Россия) - Цермаа Хулан (Монголия)
Стародубцева Алёна (Россия) - Халаева Эльмира (Россия)
Шиндо Меи (Япония) - Бакбергенова Жамила (Казахстан)
Ксю Руи (Китай) - Энх Амар Даваанасан (Монголия)
1/4 финала:
Енкхбаяр Цевехмед (Монголия) - Кристина Дудаева (Россия)
76 кг
Квалификация:
Гадаева Нилуфар (Узбекистан) - Ванг Джуан (Китай)
Хуанг Янюань (Китай) - Бадрах Одончимег (Монголия)
1/4 финала:
Еркебаева Гулмарал (Казахстан) - Очибарт Буармаа (Монголия)
Кристина Шумова (Россия) - Нормуминова Мухлиса (Узбекистан)
Наигалсурен Загардулам (Монголия) - Шистёрова Дарья (Россия)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!