Вчера, 23:28 Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 25.01.2020 Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В/к: 74, 86, 92, 97кг. Обновляется...

25 января, на коврах ДC имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) состоится третий соревновательный день 31-го международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы-вольники в оставшихся весовых категориях - до 74, 86, 92, 97кг, а также женщины - 68, 72, 76кг. Безусловно, наиболее интересная и острая борьба нас ожидает в среднем весе до 74кг, где собрались чемпионы мира: Магомед Курбаналиев, Хетик Цаболов и Магомедрасул Газимагомедов. 25 января, на коврах ДC имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) состоится третий соревновательный день 31-го международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин». Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы-вольники в оставшихся весовых категориях - до 74, 86, 92, 97кг, а также женщины - 68, 72, 76кг. Безусловно, наиболее интересная и острая борьба нас ожидает в среднем весе до 74кг, где собрались чемпионы мира:









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 3-го дня Ярыгинского турнира 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих борцов России и других стран мира...

Вольная борьба. 3-й день Гран-при «Иван Ярыгин»-2020 в Красноярске. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 74, 86, 92, 97кг. Женщины - 68, 72, 76кг.

74 кг

Квалификация:

Бат-Эрдэнэ Бямбасурэн (Монголия) - Гэндэн-Яринпил Чойжилсурэн (Монголия)

Никита Сучков (Красноярск) - Эртине Мортуй-оол (Тыва)

Магома Дибиргаджиев (Дагестан) - Магомед Абдулкадыров (Дагестан)

Бямбадорж Энхбаяр (Монголия) - Шамиль Исаков (Иордания)

Магомед Курбаналиев (Дагестан) - Митчелл Файнсильвер (Израиль)

Адильхан Амирханулы (Казахстан) - Батсуури Наранболд (Монголия)

Бат-Эрдэнэ Бямбадорж (Монголия) - Расул Шапиев (Дагестан)

Гаджимурад Алихмаев (Дагестан) - Тилек Кабыкенов (Казахстан)

Нуркожа Кайпанов (Казахстан) - Тэмуужин Мэндбилэг (Монголия)

Давид Бетанов (РСО-Алания) - Надирбег Хизриев (Красноярск)

Магомед Хизриев (Дагестан) - Разамбек Жамалов (Дагестан)

Тимур Бижоев (КБР) - Кириллос Бинемпаум (Греция)





1/8 финала:

Хетик Цаболов (РСО-Алания) - Сумьябазар Занданбуд (Монголия)

Нэмэхбаяр Батсайхан (Монголия) - Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан)





86 кг

Квалификация:

Шинэтур Нармандах (Монголия) - Артур Найфонов (РСО-Алания)

Оргилох Дагвадорж (Монголия) - Бретт Пфарр (США)

Пэт Дауни (США) - Сослан Кцоев (РСО-Алания)

Заур Макиев (РСО-Алания) - Славик Наниев (РСО-Алания)

Арсенали Мусалалиев (Дагестан) - Зелимхан Минкаилов (Чечня)

Хаби Хашпаков (КБР) - Хабиб Гаджиев (Дагестан-СПб)

Астемир Хурзоков (Красноярск-КБР) - Уйтумэн Оргодол (Монголия)

Азамат Закуев (КБР) - Сэм Брукс (США)





1/8 финала:

Даурен Куруглиев (Дагестан) - Адам Гагиев (Ингушетия)

Руслан Абдуллаев (Дагестан) - Амарсанаа Мягмарсурэн (Монголия)

Байболсын Курманбеков (Казахстан) - Константин Пшеничников (Кемерово)

Ганхуяг Ганбаатар (Монголия) - Магомедариф Биякаев (Дагестан)





92 кг

1/8 финала:

Алихан Жабраилов (Дагестан) - Мунхбаатар Цогтгэрэл (Монголия)

Абдиманап Байгенжеев (Казахстан) - Машидравджих Гансух (Монголия)

Анзор Уришев (КБР) - Гаджимагомед Нажмудинов (Дагестан)

Алексей Анищик (Бурятия) - Гурам Черткоев (РСО-Алания)





Магомед Курбанов (Дагестан) - Бат-Эрдэнэ Баясхалан (Монголия)

Магомедмурад Байбеков (Красноярск) - Алан Багаев (РСО-Алания)

Радик Нартикоев (РСО-Алания) - Асланбек Сотиев (РСО-Алания)

Юрий Иванов (Иркутск) - Батырбек Цакулов (РСО-Алания)





97 кг

Квалификация:

Асадулла Ибрагимов (Дагестан) - Баасанцогт Улзийсайхан (Монголия)

Георгий Гогаев (РСО-Алания) - Эрик Джиоев (Красноярск)

Чинбат Алтангэрэл (Монголия) - Тамик Джигкаев (РСО-Алания)

Шамиль Мусаев (Дагестан) - Азрет Шогенов (КБР)

Магомедхан Магомедов (Дагестан) - Серик Бакытханов (Казахстан)

Балтмунх Бадамдорж (Монголия) - Батмагнай Энтувшин (Монголия)

Семен Коломийцев (Красноярск) - Асланбек Газзаев (РСО-Алания)





1/4 финала:

Владислав Байцаев (РСО-Алания) -





Женская борьба:





68 кг

Квалификация:

Екатерина Ларионова (Казахстан) - Татьяна Колесникова-Морозова (Россия)

Молнари Форрест Анн (США) - Мияджи Рин (Япония)

Ханум Валиева (Россия) - Анна Садченко (Беларусь)

Евгения Захарченко (Россия) - Кристина Ерёмина (Россия)

Квин Сунинг (Китай) - Насанбуарма Очибарт (Монголия)

Енксаджхан Делгермаа (Монголия) - Казюлина Ирина (Казахстан)





1/4 финала:

Каиргелдинова Альбина (Казахстан) - Таласину Ер Ну Эрбахети (Китай)





72 кг

Квалификация:

Ганбат Арлунджаргал (Монголия) - Динг Зии (Китай)

Окназарова Светлана (Узбекистан) - Буракова Ксения (Россия)

Зайцева Александра (Россия) - Цермаа Хулан (Монголия)

Стародубцева Алёна (Россия) - Халаева Эльмира (Россия)

Шиндо Меи (Япония) - Бакбергенова Жамила (Казахстан)

Ксю Руи (Китай) - Энх Амар Даваанасан (Монголия)





1/4 финала:

Енкхбаяр Цевехмед (Монголия) - Кристина Дудаева (Россия)





76 кг

Квалификация:

Гадаева Нилуфар (Узбекистан) - Ванг Джуан (Китай)

Хуанг Янюань (Китай) - Бадрах Одончимег (Монголия)





1/4 финала:

Еркебаева Гулмарал (Казахстан) - Очибарт Буармаа (Монголия)

Кристина Шумова (Россия) - Нормуминова Мухлиса (Узбекистан)

Наигалсурен Загардулам (Монголия) - Шистёрова Дарья (Россия)

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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