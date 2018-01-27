Сегодня, 19:24 Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020". Жеребьевка и турнирные сетки на 25 января. В/к:74, 86, 92, 97кг

Завтра, 25 января на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, Красноярск (Россия) продолжится пожалуй самый мощный турнир января по вольной борьбе, среди мужчин и женщин Гран-при "Иван Ярыгин-2020". В субботу в борьбу за медали вступят борцы-вольники весовых категорий 74, 86, 92, 97кг. А также женщины до 68, 72, 76кг. Завтра, 25 января на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, Красноярск (Россия) продолжится пожалуй самый мощный турнир января по вольной борьбе, среди мужчин и женщин Гран-при "Иван Ярыгин-2020". В субботу в борьбу за медали вступят борцы-вольники весовых категорий 74, 86, 92, 97кг. А также женщины до 68, 72, 76кг.







Ниже по-тексту, предлагаем вам ознакомиться с жеребьевкой 3-го дня турнира. Кто с кем будет бороться в стартовом раунде...





Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 24 января. В/к: 74, 86, 92, 97кг.

Женская борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 23 января. В/к: 68, 72, 76кг.

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Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com

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