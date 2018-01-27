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Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020". Жеребьевка и турнирные сетки на 25 января. В/к:74, 86, 92, 97кг

  Завтра, 25 января на коврах Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, Красноярск (Россия) продолжится пожалуй самый мощный турнир января по вольной борьбе, среди мужчин и женщин Гран-при "Иван Ярыгин-2020". В субботу в борьбу за медали вступят борцы-вольники весовых категорий 74, 86, 92, 97кг. А также женщины до 68, 72, 76кг.


Ниже по-тексту, предлагаем вам ознакомиться с жеребьевкой 3-го дня турнира. Кто с кем будет бороться в стартовом раунде...

ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ 25 ЯНВАРЯ | ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ 25 ЯНВАРЯ


Вольная борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 24 января. В/к: 74, 86, 92, 97кг.

ВЕС 74кг: 74.pdf [240,82 Kb] (cкачиваний: 115)

ВЕС 86кг: 86.pdf [239,66 Kb] (cкачиваний: 52)

ВЕС 92кг: 92.pdf [170,82 Kb] (cкачиваний: 63)

ВЕС 97кг: 97.pdf [170,22 Kb] (cкачиваний: 54)

Женская борьба, Гран-при "Иван Ярыгин-2020" в Красноярске. Жеребьевка, турнирные сетки, стартовые протоколы на 23 января. В/к: 68, 72, 76кг.

ВЕС 68кг: 68.pdf [38,22 Kb] (cкачиваний: 4)

ВЕС 72кг: 72.pdf [37,33 Kb] (cкачиваний: 3)

ВЕС 76кг: 76.pdf [31,4 Kb] (cкачиваний: 4)  


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Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com
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