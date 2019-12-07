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Фигурное катание сегодня 25 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.

25 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, состоится четвертый и заключительный день чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года. В 4-й день турнира нас ожидает произвольная программа в женском одиночном катании, а также произвольный танец у танцевальных дуэтов.

Сначала, на лед выйдут танцевальные дуэты, которые покажут произвольный танец. Затем, поздним вечером нас ожидает произвольная программа в женском одиночном катании.

Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений ведущих фигуристов и фигуристок "Старого Света".  Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению соревновательного дня. Следите за обновлениями на странице...

Фигурное катание, Чемпионат Европы 2020, расписание и результаты выступлений в Граце 25.01.2020: (Московское время).

15:25 Танцы на льду. Произвольный танец | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:ice-dance-free-dance.pdf [316,93 Kb] (cкачиваний: 19)  

20:30 Женщины. Произвольная программа | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:ladies-free-skating.pdf [314,95 Kb] (cкачиваний: 18)  


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