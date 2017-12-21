Вчера, 20:36 Фигурное катание сегодня 26 декабря, Чемпионат России-2020. Расписание и результаты турнира в Красноярске.

26 декабря, на ледовой площадке "Платинум Арены" в Красноярске, стартует чемпионат России по фигурному катанию 2020 года. В 1-й день турнира нас ожидает короткая программа в мужском одиночном и парном катании, а также ритмик-танец в исполнении танцевальных дуэтов. 26 декабря, на ледовой площадке "Платинум Арены" в Красноярске, стартует чемпионат России по фигурному катанию 2020 года. В 1-й день турнира нас ожидает короткая программа в мужском одиночном и парном катании, а также ритмик-танец в исполнении танцевальных дуэтов.





Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений ведущих фигуристов и фигуристок страны. Отметим, призеры лучшие получат возможность представить сборную на ближайшем чемпионате Европы, который стартует уже 20 января в австрийском Граце. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению соревновательного дня. Следите за обновлениями на странице...

Фигурное катание, Ростелеком-Чемпионат России 2020, расписание и результаты выступлений в Саранске 20.12.2018: (Московское время).

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 10:00 Мужчины. Короткая программа |





ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 12:50 Танцы на льду. Ритмический танец |





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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