Фигурное катание сегодня 26 декабря, Чемпионат России-2020. Расписание и результаты турнира в Красноярске.
26 декабря, на ледовой площадке "Платинум Арены" в Красноярске, стартует чемпионат России по фигурному катанию 2020 года. В 1-й день турнира нас ожидает короткая программа в мужском одиночном и парном катании, а также ритмик-танец в исполнении танцевальных дуэтов.
Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений ведущих фигуристов и фигуристок страны. Отметим, призеры лучшие получат возможность представить сборную на ближайшем чемпионате Европы, который стартует уже 20 января в австрийском Граце. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению соревновательного дня. Следите за обновлениями на странице...
Фигурное катание, Ростелеком-Чемпионат России 2020, расписание и результаты выступлений в Саранске 20.12.2018: (Московское время).
10:00 Мужчины. Короткая программа | ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
12:50 Танцы на льду. Ритмический танец | ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
16:15 Спортивные пары. Короткая программа | ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!