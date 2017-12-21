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Фигурное катание, Чемпионат России-2020, Прямая Онлайн видео трансляция из Красноярска, где смотреть

26 декабря, на льду "Платинум Арены" в Красноярске стартует Ростелеком-Чемпионат России-2020 по фигурному катанию. В первый соревновательный день, мы увидим короткую программу в исполнении мужчин и спортивных пар. А также, свой ритмик-танец покажут танцевальные дуэты.

У мужчин за право выступить в произвольной программе поспорят 17 фигуристов. В том числе, участники финального Гран-при в Турине: Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Напомним, москвич показал 4-й результат в Италии. Алиев замкнул 6-ку сильнейших. Вышеперечисленные фигуристы практически наверняка разыграют золото национального первенства.

В танцах на льду примут участие 14-ть дуэтов. Здесь, главными фаворитами будут Александра Степанова – Иван Букин и Виктория Синицина - Никита Кацалапов. Оба дуэта представляют Москву.

На завершение стартового дня нас ожидает парное катание. В этой части программы, пожалуй конкуренция наиболее острая. В борьбе за подиум можно выделить сразу 4 пары. Питерцы: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина - Александр Галлямов. Московские пары: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин и титулованные Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Расписание 1-го соревновательного дня Чемпионата России в Красноярске смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию коротких программ у мужчин, спортивных пар и ритм-танец у танцевальных дуэтов смотрите на САЙТЕ 1-ГО КАНАЛА.

Начало выступлений в 10:00 московское время.

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Фигурное катание, Ростелеком-Чемпионат России 2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты из Красноярска, смотреть...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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