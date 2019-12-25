Сегодня, 09:48 Фигурное катание сегодня 24 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.

24 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, состоится третий день выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 года. В 3-й день турнира нас ожидает короткая программа в женском одиночном катании, а также произвольная программа у спортивных пар. 24 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, состоится третий день выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 года. В 3-й день турнира нас ожидает короткая программа в женском одиночном катании, а также произвольная программа у спортивных пар.





Сначала, на лед выйдут девушки-одиночницы, которые исполнят обязательную программу. Всего 37 фигуристок поборются за право показать свою произвольную программу. Затем, поздним вечером на австрийском льду мы увидим парное катание.





Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений ведущих фигуристов и фигуристок "Старого Света". Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению соревновательного дня. Следите за обновлениями на странице...

Фигурное катание, Чемпионат Европы 2020, расписание и результаты выступлений в Граце 23.01.2020: (Московское время).





21:00 Пары. Произвольная программа | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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