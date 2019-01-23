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Фигурное катание сегодня 22 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.

22 января, на ледовой площадке "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, стартует чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года. В 1-й день турнира нас ожидает короткая программа в мужском одиночном и парном катании.

Сначала, на лед выйдут фигуристы-одиночники. Всего 35 спортсменов поборются за право выступить в произвольной программе. Затем, поздним вечером на австрийском льду мы увидим спортивные пары. Здесь конкуренция пониже, всего 19 участников.

Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений ведущих фигуристов и фигуристок "Старого Света".  Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению соревновательного дня. Следите за обновлениями на странице...

Фигурное катание, Чемпионат Европы 2020, расписание и результаты выступлений в Граце 22.01.2020: (Московское время).

13:30 Мужчины. Короткая программа | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:men-short-program.pdf [316,84 Kb] (cкачиваний: 7)  

21:15 Спортивные пары. Короткая программа | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:pairs-short-program.pdf [316,32 Kb] (cкачиваний: 0)  


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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