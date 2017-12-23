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Фигурное катание сегодня 28 декабря, Чемпионат России-2020. Расписание и результаты в Красноярске.

28 декабря, на льду "Платинум Арены" в Красноярске, состоится третий и заключительный соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию 2020 года. Закрывать национальное первенство будут произвольные программы у спортивных пар и женском одиночном катании.

Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений ведущих фигуристов и фигуристок страны. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению соревновательного дня. Следите за обновлениями на странице...

Фигурное катание, Ростелеком-Чемпионат России 2020, расписание и результаты выступлений в  Красноярске 28.12.2019: (Московское время).

12:30 Спортивные пары. Произвольная программа | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:parnoe-katanie-proizvolnaya-programma.pdf [59,04 Kb] (cкачиваний: 17)  

15:00 Женщины. Произвольная программа | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:zhenschiny-proizvolnaya-programma.pdf [59,91 Kb] (cкачиваний: 6)  


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