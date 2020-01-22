Сегодня, 11:39 Фигурное катание 22.01.2020, мужчины, Короткая программа Чемпионата Европы-2020. Прямая Онлайн видео трансляция из австрийского Граца.

22 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, стартует Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию. Открывать континентальное первенство будет мужское одиночное катание. Мужчины-одиночники исполнят свою короткую или обязательную программу. Всего 35 фигуристов выйдут на лед сегодня. 22 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, стартует Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию. Открывать континентальное первенство будет мужское одиночное катание. Мужчины-одиночники исполнят свою короткую или обязательную программу. Всеговыйдут на лед сегодня.





В том числе, лидеры сборной России: Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Артур Даниелян. Также, на австрийский лед выйдет бронзовый призер финального Гран-при, французский фигурист Кевин Аймоз. Вышеперечисленные фигуристы и являются главными фаворитами нынешнего континентального первенства.





1-ГО КАНАЛА... Расписание 1-го соревновательного дня Чемпионата Европы-2020 в Граце смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию соревнований смотрите на сайте





Начало выступлений в 13:30 московское время.





Фигурное катание, 22.01.2020 Чемпионат Европы, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты из Австрии, смотреть...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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