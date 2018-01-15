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Гандбол сегодня 9 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.

9 января, в австрийском Граце и норвежском Тронхейме стартует Чемпионат Европы по гандболу-2020 среди мужских команд. На сегодня запланированы матчи 1-го тура в группах А и С. В том числе, свой дебютный матч на турнире проведет сборная Беларуси. Соперниками команды Юрия Шевцова будет сборная Сербии.

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Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 09.01.2019 (по-Киеву, Москва, Минск +1час).


19:15 Германия - Нидерланды 34:23

21:30 Испания - Латвия 33:22

21:30 Хорватия - Черногория 27:21


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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