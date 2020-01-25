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Фигурное катание 25.01.2020, Танцы на льду, Произвольный танец. Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы-2020 из австрийского Граца.

25 января, на ледовой площадке "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, определится лучший танцевальный дуэт континента. Всего 20 дуэтов продемонстрируют свой произвольный танец.

Напомним, лидерами после ритмического танца являются действующие чемпионы мира и Европы, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В активе французского дуэта 88.78 набранных баллов. Второй результат с призрачным разрывом показали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Российский дуэт заработал 88.73 пункта. Третье место после ритмик-танца у представителей Италии: Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри - 84.66. Выступление Александры Степановой и Ивана Букина судьи оценили в 83.65 очка. Это четвертый результат соответственно. Вышеперечисленные дуэты и разыграют подиум сегодня...

Расписание сегодняшнего соревновательного дня Чемпионата Европы-2020 в Граце смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию на сайте 1-ГО КАНАЛА, а также ниже на странице...

Начало выступлений в 15:25 московское время.

Фигурное катание 25.01.2020, Танцы на льду, Произвольный Танец на ЧЕ, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты из Граца, смотреть...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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