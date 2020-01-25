Сегодня, 22:12 Фигурное катание 25.01.2020, Женская Произвольная программа, Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы-2020 из австрийского Граца.

25 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас подходит к завершению Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, состоится четвертый и заключительный соревновательный день. Последние комплекты наград нынешнего континентального первенства разыграются в женском одиночном катании. Всего 24 фигуристки покажут свою произвольную программу. 25 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас подходит к завершению Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, состоится четвертый и заключительный соревновательный день. Последние комплекты наград нынешнего континентального первенства разыграются в женском одиночном катании. Всегопокажут свою произвольную программу.





Алена Косторная. Судьи оценили выступление Алены в 84.92 балла. Второй и третий результат, также в юных воспитанниц Этери Тутберидзе - Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые набрали 77.95 и 77.95 пунктов соответственно. Практически наверняка вышеперечисленная "тройца" и разыграет медали. Кто окажется лучше, убедимся уже спустя несколько часов... Расписание сегодняшнего соревновательного дня После короткого проката лидерство удерживаетСудьи оценили выступление Алены в 84.92 балла. Второй и третий результат, также в юных воспитанниц Этери Тутберидзе - Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые набрали 77.95 и 77.95 пунктов соответственно. Практически наверняка вышеперечисленная "тройца" и разыграет медали. Кто окажется лучше, убедимся уже спустя несколько часов... Расписание сегодняшнего соревновательного дня смотрите ЗДЕСЬ.





Как непосредственно сложатся разборки юных россиянок, смотрите в прямом эфире на 1-М КАНАЛЕ или ниже на странице....Приятного просмотра!





Начало выступлений в 20:30 московское время.





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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