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Фигурное катание 25.01.2020, Женская Произвольная программа, Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы-2020 из австрийского Граца.

25 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас подходит к завершению Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, состоится четвертый и заключительный соревновательный день. Последние комплекты наград нынешнего континентального первенства разыграются в женском одиночном катании. Всего 24 фигуристки покажут свою произвольную программу.

После короткого проката лидерство удерживает Алена Косторная. Судьи оценили выступление Алены в 84.92 балла. Второй и третий результат, также в юных воспитанниц Этери Тутберидзе - Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые набрали 77.95 и 77.95 пунктов соответственно. Практически наверняка вышеперечисленная "тройца" и разыграет медали. Кто окажется лучше, убедимся уже спустя несколько часов... Расписание сегодняшнего соревновательного дня смотрите ЗДЕСЬ.  

Как непосредственно сложатся разборки юных россиянок, смотрите в прямом эфире на 1-М КАНАЛЕ или ниже на странице....Приятного просмотра!

Начало выступлений в 20:30 московское время.

Фигурное катание 25.01.2020. Женское одиночное катание, Произвольная программа на ЧЕ, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты из Граца, смотреть...

Смотрите матч на канале 1-Й КАНАЛ | 1-Й КАНАЛ | 1-Й КАНАЛ | 1-Й КАНАЛ



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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