Сегодня, 12:13 Фигурное катание 24.01.2020, Женская короткая программа. Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы-2020 из австрийского Граца.

24 января, на льду "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, пройдет третий соревновательный день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят женщины, которые исполнят свою короткую программу. Всего 37 фигуристок покажут короткий и обязательный прокат. 24 января, на льду "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, пройдет третий соревновательный день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят женщины, которые исполнят свою короткую программу. Всего 37 фигуристок покажут короткий и обязательный прокат.





Главными фаворитками является юные воспитанницы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова... Навряд ли кто-то сумеет составить конкуренцию вышеперечисленному трио, по-крайней мере в Европе это уж точно.





1-ГО КАНАЛА или ниже на странице....Приятного просмотра! Как непосредственно сложатся разборки юных дарований из России, которые без вопросов прыгают "четверные", узнаем уже совсем скоро...Расписание сегодняшнего соревновательного дня смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию на сайтеили ниже на странице....Приятного просмотра!





Начало выступлений в 13:30 московское время.





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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