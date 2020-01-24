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Фигурное катание 24.01.2020, Женская короткая программа. Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы-2020 из австрийского Граца.

24 января, на льду "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, пройдет третий соревновательный день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят женщины, которые исполнят свою короткую программу. Всего 37 фигуристок покажут короткий и обязательный прокат.

Главными фаворитками является юные воспитанницы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова... Навряд ли кто-то сумеет составить конкуренцию вышеперечисленному трио, по-крайней мере в Европе это уж точно.

Как непосредственно сложатся разборки юных дарований из России, которые без вопросов прыгают "четверные", узнаем уже совсем скоро...Расписание сегодняшнего соревновательного дня смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию на сайте 1-ГО КАНАЛА или ниже на странице....Приятного просмотра!

Начало выступлений в 13:30 московское время.

Фигурное катание 24.01.2020, женское одиночное катание, Короткая программа на ЧЕ, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты из Граца, смотреть...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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