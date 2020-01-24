Фигурное катание 24.01.2020, Женская короткая программа. Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы-2020 из австрийского Граца.
24 января, на льду "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, пройдет третий соревновательный день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят женщины, которые исполнят свою короткую программу. Всего 37 фигуристок покажут короткий и обязательный прокат.
Главными фаворитками является юные воспитанницы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова... Навряд ли кто-то сумеет составить конкуренцию вышеперечисленному трио, по-крайней мере в Европе это уж точно.
Как непосредственно сложатся разборки юных дарований из России, которые без вопросов прыгают "четверные", узнаем уже совсем скоро...Расписание сегодняшнего соревновательного дня смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию на сайте 1-ГО КАНАЛА или ниже на странице....Приятного просмотра!
Начало выступлений в 13:30 московское время.
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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!