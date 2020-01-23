Сегодня, 18:04 Фигурное катание 23.01.2020, Произвольная программа у мужчин. Онлайн видео трансляция Чемпионата Европы-2020 из австрийского Граца.

23 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас проходит Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, определится победитель и призеры в мужском одиночном катании. Традиционно, 24 фигуриста исполнят произвольную программу. 23 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, где сейчас проходит Чемпионат Европы-2020 по фигурному катанию, определится победитель и призеры в мужском одиночном катании. Традиционно, 24 фигуриста исполнят произвольную программу.





Безусловно, главным сюрпризом короткой программы стало провальное выступление одного из фаворитов, француза Кевина Аймоза. Аймоз занял лишь 26 место и не сумел пройти квалификацию. Также, из числа претендентов выбыл россиянин Александр Самарин, который набрал 74.77 балла, а это всего лишь 13-й результат.

В свою очередь, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян имеют все шансы побороться за золото. Судьи оценили обязательный прокат Дмитрия в 88.45 пункта. Артуру поставили 84.63. Это второй и третий результат соответственно. Лидерство после короткой программы удерживает чешский фигурист Михал Брезина у которого 89.77 набранных очка.





1-М КАНАЛЕ и БТ 5. Как непосредственно завершится борьба за титул сильнейшего фигуриста-одиночника Европы, узнаем спустя несколько часов...Расписание сегодняшнего соревновательного дня Чемпионата Европы-2020 в Граце смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию на





Начало выступлений в 20:30 московское время.





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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