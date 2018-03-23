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Фигурное катание сегодня 23 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.

23 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, пройдет втрой соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года. Во 2-й день турнира нас ожидает выступление танцевальных дуэтов, а также произвольная программа в парном катании.

Сначала, на лед выйдут танцевальные дуэты, которые исполнят ритмик-танец. Всего 27 дуэтов поборются за право показать произвольной танец. Затем, поздним вечером на австрийском льду мы увидим спортивные пары. Здесь 16 пар разыграют 1-е медали континентального первенства.

Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений ведущих фигуристов и фигуристок "Старого Света".  Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению соревновательного дня. Следите за обновлениями на странице...

Фигурное катание, Чемпионат Европы 2020, расписание и результаты выступлений в Граце 23.01.2020: (Московское время).

14:00 Танцы на льду. Ритмический-танец | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:ice-dance-rhythm-dance.pdf [317,69 Kb] (cкачиваний: 33)  

21:00 Спортивные пары. Произвольная программа | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:pairs-free-skating.pdf [315,79 Kb] (cкачиваний: 12)  


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