Сегодня, 09:44 Фигурное катание сегодня 23 января, Чемпионат Европы-2020. Расписание и результаты турнира в австрийском Граце.

23 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, пройдет втрой соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года. Во 2-й день турнира нас ожидает выступление танцевальных дуэтов, а также произвольная программа в парном катании. 23 января, на ледовой арене "Steiermarkhalle" в австрийском Граце, пройдет втрой соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года. Во 2-й день турнира нас ожидает выступление танцевальных дуэтов, а также произвольная программа в парном катании.





Сначала, на лед выйдут танцевальные дуэты, которые исполнят ритмик-танец. Всего 27 дуэтов поборются за право показать произвольной танец. Затем, поздним вечером на австрийском льду мы увидим спортивные пары. Здесь 16 пар разыграют 1-е медали континентального первенства.





Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений ведущих фигуристов и фигуристок "Старого Света". Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению соревновательного дня. Следите за обновлениями на странице...

Фигурное катание, Чемпионат Европы 2020, расписание и результаты выступлений в Граце 23.01.2020: (Московское время).





21:00 Спортивные пары. Произвольная программа | ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

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