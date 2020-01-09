Сегодня, 09:54 Гандбол сегодня 15 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Россия - Дания. Расписание и результаты матчей.

15 января, в шведском Мальме, завершается предварительный раунд Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд. Сегодня, на турнире состоятся два матча 3-го тура в группе Е. В том числе, свой очередной матч на Евро проведет сборная России. Соперниками россиян будут действующие чемпионы мира из Дании. 15 января, в шведском Мальме, завершается предварительный раунд Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд. Сегодня, на турнире состоятся два матча 3-го тура в группе Е. В том числе, свой очередной матч на Евро проведет сборная России. Соперниками россиян будут действующие чемпионы мира из Дании.





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Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 15.01.2019: по-Москве.

20:15 Исландия - Венгрия





22:30 Россия - Дания - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

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