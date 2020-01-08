Сегодня, 11:53 Гандбол сегодня 14 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.

14 января, на гандбольных аренах Вены, Гётеборг и Тронхейма, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся заключительные матчи предварительного раунда в группах В, D и F. В том числе, свой заключительный матч в группе в сыграет сборная Украины. Украинцы встретятся с командой Чехии. 14 января, на гандбольных аренах Вены, Гётеборг и Тронхейма, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся заключительные матчи предварительного раунда в группах В, D и F. В том числе, свой заключительный матч в группе в сыграет сборная Украины. Украинцы встретятся с командой Чехии.





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Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 14.01.2019: по-Киеву (Москва, Минск +1час).

19:15 Австрия - Северная Македония





19:15 Босния и Герцеговина - Франция





19:15 Швейцария - Словения





21:30 Польша - Швеция





21:30 Португалия - Норвегия





21:30 Украина - Чехия - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

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