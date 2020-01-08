Сегодня, 11:53                    

Гандбол сегодня 14 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.

14 января, на гандбольных аренах Вены, Гётеборг и Тронхейма, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся заключительные матчи предварительного раунда в группах В, D и F. В том числе, свой заключительный матч в группе в сыграет сборная Украины. Украинцы встретятся с командой Чехии.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание игр 3 тура Чемпионата Европы-2020 по гандболу. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 14.01.2019: по-Киеву (Москва, Минск +1час).

19:15 Австрия - Северная Македония

19:15 Босния и Герцеговина - Франция

19:15 Швейцария - Словения

21:30 Польша - Швеция

21:30 Португалия - Норвегия

21:30 Украина - Чехия - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ


Наше приложение для iOS и Android

Автор / для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Гандбол, Россия - Исландия 13.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть
Гандбол, Россия - Исландия 13.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди
Результат матча!
Гандбол, Беларусь - Черногория 13.01.2020. ПРЯМАЯ видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть
Гандбол, Беларусь - Черногория 13.01.2020. ПРЯМАЯ видео трансляция Чемпионата Европы
Результат матча!
Фигурное катание, Девушки, Произвольная программа 13.01.2020. Онлайн видео трансляция Олимпиады из Лозанны, где смотреть
Фигурное катание, Девушки, Произвольная программа 13.01.2020. Онлайн видео трансляция
Результаты!
Футбол, Реал - Атлетико Мадрид 12.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала Суперкубка Испании, где смотреть
Футбол, Реал - Атлетико Мадрид 12.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала Суперкубка
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Вольная борьба, Мемориал Леонида Дуная-2020. Расписание традиционного турнира в Харькове.
Вольная борьба, Мемориал Леонида Дуная-2020. Расписание традиционного турнира в Харькове.
Чемпионат России-2020 по греко-римской борьбе. Расписание, программа соревнований в Новосибирске.
Чемпионат России-2020 по греко-римской борьбе. Расписание, программа соревнований в Новосибирске.
Мемориал Маттео Пелликоне-2020 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание рейтингового турнира в Риме.
Мемориал Маттео Пелликоне-2020 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание рейтингового турнира в Риме.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»