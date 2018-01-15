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Гандбол сегодня 11 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Россия - Венгрия. Расписание и результаты матчей.

11 января, на гандбольных аренах Мальмё, Граца и Тронхейма, где в эти дни проходит Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матч 1-го тура группе E, а также 2-го круга в квартетах А и С.
В том числе, свой дебютный матч на турнире сыграет сборная России. Соперниками россиян будет команда Венгрии.

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Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 11.01.2019: по-Киеву (Москва, Минск +1час).

17:00 Венгрия - Россия - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

17:00 Латвия - Нидерланды

17:00 Хорватия - Беларусь - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

19:15 Дания - Исландия

19:15 Испания - Германия

19:15 Черногория - Сербия


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