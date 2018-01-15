Сегодня, 10:47 Гандбол сегодня 10 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.

10 января, на гандбольных аренах Вены, Тронхейма и Гётеборга, где сейчас проходит Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матч 1-го тура группах B, D, F. 10 января, на гандбольных аренах Вены, Тронхейма и Гётеборга, где сейчас проходит Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матч 1-го тура группах B, D, F.

В том числе, стартовый матч на турнире проведет сборная Украины. Соперниками украинцев по группе В будет команда Северной Македонии.





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Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 10.01.2019 (по-Киеву, Москва, Минск +1час).

19:15 Словения - Польша





19:15 Франция - Португалия





19:15 Чехия - Австрия





21:30 Норвегия - Босния и Герцеговина





- ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ 21:30 Северная Македония - Украина





21:30 Швеция - Швейцария

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