Гандбол сегодня 10 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.
10 января, на гандбольных аренах Вены, Тронхейма и Гётеборга, где сейчас проходит Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матч 1-го тура группах B, D, F.
В том числе, стартовый матч на турнире проведет сборная Украины. Соперниками украинцев по группе В будет команда Северной Македонии.
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Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 10.01.2019 (по-Киеву, Москва, Минск +1час).
19:15 Словения - Польша
19:15 Франция - Португалия
19:15 Чехия - Австрия
21:30 Норвегия - Босния и Герцеговина
21:30 Северная Македония - Украина - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ
21:30 Швеция - Швейцария
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