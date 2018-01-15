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Гандбол сегодня 10 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.

10 января, на гандбольных аренах Вены, Тронхейма и Гётеборга, где сейчас проходит Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матч 1-го тура группах B, D, F.
В том числе, стартовый матч на турнире проведет сборная Украины. Соперниками украинцев по группе В будет команда Северной Македонии.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание игр 1-го тура Чемпионата Европы-2020 по гандболу. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 10.01.2019 (по-Киеву, Москва, Минск +1час).

19:15 Словения - Польша

19:15 Франция - Португалия

19:15 Чехия - Австрия

21:30 Норвегия - Босния и Герцеговина

21:30 Северная Македония - Украина - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

21:30 Швеция - Швейцария


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