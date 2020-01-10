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Гандбол, Украина - Северная Македония 10.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

10 января, на арене "Винер Штадтхалле" в австрийском Вене, где сейчас проходит групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 1-го тура группе В. Национальная сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии.

Наряду с нынешними оппонентами путевки в плей-офф от квартета В оспорят сборные Австрии и Чехии. Отметим, балканцы посеяны во 2-й корзине. Украинцы в четвертой. Для команды Сергея Бебешко попадание на континентальное первенство уже  является успехом. Здесь, гандболисты имеют шанс показать себя, и безусловно, будут бороться в каждой игре.

Как непосредственно сложится дебютная игра для сборной Украины на Евро-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Спорт 1.

Начало трансляции матча Украина - Северная Македония в 21:30 по-Киеву.

Украина - Северная Македония, 1-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Северной Македонии. Счет игры Украина - Северная Македония 25:26 (10-13, 15-13).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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