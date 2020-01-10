Сегодня, 20:35 Гандбол, Украина - Северная Македония 10.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

10 января, на арене "Винер Штадтхалле" в австрийском Вене, где сейчас проходит групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 1-го тура группе В. Национальная сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии. 10 января, на арене "Винер Штадтхалле" в австрийском Вене, где сейчас проходит групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 1-го тура группе В. Национальная сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии.





Наряду с нынешними оппонентами путевки в плей-офф от квартета В оспорят сборные Австрии и Чехии. Отметим, балканцы посеяны во 2-й корзине. Украинцы в четвертой. Для команды Сергея Бебешко попадание на континентальное первенство уже является успехом. Здесь, гандболисты имеют шанс показать себя, и безусловно, будут бороться в каждой игре.





Как непосредственно сложится дебютная игра для сборной Украины на Евро-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Спорт 1.



Начало трансляции матча Украина - Северная Македония в 21:30 по-Киеву.





Украина - Северная Македония, 1-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Северной Македонии. Счет игры Украина - Северная Македония 25:26 (10-13, 15-13).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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