Вчера, 18:02                    

Гандбол, Беларусь - Сербия 09.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

9 января, на арене "Грац Штадтхалле" в австрийском Граце, где сегодня стартует Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 1-го тура группе A. Национальная сборная Беларуси сыграет с командой Сербии. Наряду с нынешними соперниками за две путевки в плей-офф поборются команды Хорватии и Черногории. Такой себе "балканский междусобойчик" плюс крепкая и амбициозная сборная Белоруссии.

Напомним, белорусы были посеяны во второй корзине. Сербы в 4-й. Соответственно и фаворитами предстоящей встречи являются подопечные Юрия Шевцова. Как непосредственно сложится дебютная игра на континентальном первенстве для гандболистов Белоруссии, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч! ИГРА.

Начало трансляции матча Беларусь - Сербия в 20:15 Минск.

Беларусь - Сербия, 1-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Беларуси. Счет игры Беларусь - Сербия 35:30 (16-15, 19-15).



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Футбол, Барселона - Атлетико 09.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция полуфинала Суперкубка Испании, где смотреть
Футбол, Барселона - Атлетико 09.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция полуфинала Суперкубка
Результат матча!
Гандбол, Беларусь - Сербия 09.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть
Гандбол, Беларусь - Сербия 09.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди
Результат матча!
Биатлон, женский спринт 09.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Оберхофе, где смотреть
Биатлон, женский спринт 09.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Оберхофе, где
Результат матча!
Хоккей финал МЧМ-2020: Россия - Канада, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где смотреть 5.01.2020
Хоккей финал МЧМ-2020: Россия - Канада, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок мира 09.01.2020 в Оберхофе. Расписание и результат спринтерской гонки у женщин.
Биатлон сегодня, Кубок мира 09.01.2020 в Оберхофе. Расписание и результат спринтерской гонки у женщин.
Гандбол сегодня 9 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.
Гандбол сегодня 9 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Расписание и результаты матчей.
Мемориал Маттео Пелликоне-2020 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание рейтингового турнира в Риме.
Мемориал Маттео Пелликоне-2020 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание рейтингового турнира в Риме.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»