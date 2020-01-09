Вчера, 18:02 Гандбол, Беларусь - Сербия 09.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

9 января, на арене "Грац Штадтхалле" в австрийском Граце, где сегодня стартует Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 1-го тура группе A. Национальная сборная Беларуси сыграет с командой Сербии. Наряду с нынешними соперниками за две путевки в плей-офф поборются команды Хорватии и Черногории. Такой себе "балканский междусобойчик" плюс крепкая и амбициозная сборная Белоруссии. 9 января, на арене "Грац Штадтхалле" в австрийском Граце, где сегодня стартует Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 1-го тура группе A. Национальная сборная Беларуси сыграет с командой Сербии. Наряду с нынешними соперниками за две путевки в плей-офф поборются команды Хорватии и Черногории. Такой себе "балканский междусобойчик" плюс крепкая и амбициозная сборная Белоруссии.





Напомним, белорусы были посеяны во второй корзине. Сербы в 4-й. Соответственно и фаворитами предстоящей встречи являются подопечные Юрия Шевцова. Как непосредственно сложится дебютная игра на континентальном первенстве для гандболистов Белоруссии, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч! ИГРА.





Начало трансляции матча Беларусь - Сербия в 20:15 Минск.

Беларусь - Сербия, 1-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Беларуси. Счет игры Беларусь - Сербия 35:30 (16-15, 19-15).

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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