Вчера, 11:32 Чемпионат Европы по гандболу 2020 среди мужских команд. Расписание и состав участников турнира.

9 - 26 января, на гандбольных аренах Вены, Граца, Тронхейма, Стокгольма, Мальмё и Гётеборга стартует 14-й чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. В том числе за престижнейший континентальный трофей поборются сборные Украины, России и Беларуси. Всего 24 команды примут участие в континентальном первенстве, которые будут разделены на 6-ть групп. В плей-офф выходят по два сильнейших коллектива. 9 - 26 января, на гандбольных аренах Вены, Граца, Тронхейма, Стокгольма, Мальмё и Гётеборга стартует 14-й чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. В том числе за престижнейший континентальный трофей поборются сборные Украины, России и Беларуси. Всего 24 команды примут участие в континентальном первенстве, которые будут разделены на 6-ть групп. В плей-офф выходят по два сильнейших коллектива.





Отметим, сборная Украины выступает в группе В наряду с командами Австрии, Чехии и Северной Македонии. Беларусь сыграет в квартете А с гандболистами из Хорватии, Черногории и Сербии. Россияне оспорят путевки от группы E с командами Дании, Исландии и Венгрии.





Матчи группового раунда стартуют 9 января в квартетах А и С, а завершатся 15-го матчами в группе Е.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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