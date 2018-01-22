Вчера, 11:32                    

Чемпионат Европы по гандболу 2020 среди мужских команд. Расписание и состав участников турнира.

9 - 26 января, на гандбольных аренах Вены, Граца, Тронхейма, Стокгольма, Мальмё и Гётеборга стартует 14-й чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. В том числе за престижнейший континентальный трофей поборются сборные Украины, России и Беларуси. Всего 24 команды примут участие в континентальном первенстве, которые будут разделены на 6-ть групп. В плей-офф выходят по два сильнейших коллектива.

Отметим, сборная Украины выступает в группе В наряду с командами Австрии, Чехии и Северной Македонии. Беларусь сыграет в квартете А с гандболистами из Хорватии, Черногории и Сербии. Россияне оспорят путевки от группы E с командами Дании, Исландии и Венгрии.

Матчи группового раунда стартуют 9 января в квартетах А и С, а завершатся 15-го матчами в группе Е.


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей финал МЧМ-2020: Россия - Канада, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где смотреть 5.01.2020
Хоккей финал МЧМ-2020: Россия - Канада, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где
Результат матча!
Хоккей U20, Швеция - Финляндия 05.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира, матч за бронзу где смотреть
Хоккей U20, Швеция - Финляндия 05.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата
Результат матча!
Лыжи, Мужской финал Тур де Ски, Масс-старт в гору 05.01.2020, Онлайн видео трансляция, где смотреть
Лыжи, Мужской финал Тур де Ски, Масс-старт в гору 05.01.2020, Онлайн видео трансляция,
Результат гонки!
Лыжи, Масс-старт в гору, ФИНАЛ Тур де Ски, женщины 05.01.2020, Онлайн видео трансляция из итальянского Валь ди Фиемме, где смотреть
Лыжи, Масс-старт в гору, ФИНАЛ Тур де Ски, женщины 05.01.2020, Онлайн видео трансляция из
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Мемориал Маттео Пелликоне-2020 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание рейтингового турнира в Риме.
Мемориал Маттео Пелликоне-2020 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание рейтингового турнира в Риме.
Вольная борьба, Кубок Тахти-2019, программа, расписание соревнований в Иране.
Вольная борьба, Кубок Тахти-2019, программа, расписание соревнований в Иране.
Чемпионат России-2020 по греко-римской борьбе. Расписание, программа соревнований в Новосибирске.
Чемпионат России-2020 по греко-римской борьбе. Расписание, программа соревнований в Новосибирске.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»