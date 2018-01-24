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Гандбол сегодня 13 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Россия - Исландия. Расписание и результаты матчей.

13 января, на гандбольных аренах Вены, Граца и Тронхейма, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матч 2-го тура в группе E, а также 3-го и заключительного круга в квартетах А и С. В том числе, свой второй матч на турнире сыграет сборная России. Соперниками россиян будет команда Исландии.

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Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 13.01.2019: по-Киеву (Москва, Минск +1час).

19:15 Исландия - Россия - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

19:15 Латвия - Германия

19:15 Черногория - Беларусь - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

21:30 Дания - Венгрия

21:30 Нидерланды - Испания

21:30 Сербия - Хорватия


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