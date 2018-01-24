Гандбол сегодня 13 января, Чемпионат Европы-2020 среди мужчин. Россия - Исландия. Расписание и результаты матчей.
13 января, на гандбольных аренах Вены, Граца и Тронхейма, где сейчас продолжается Чемпионат Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоятся матч 2-го тура в группе E, а также 3-го и заключительного круга в квартетах А и С. В том числе, свой второй матч на турнире сыграет сборная России. Соперниками россиян будет команда Исландии.
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Гандбол, Чемпионат Европы-2020, расписание и результаты матчей 13.01.2019: по-Киеву (Москва, Минск +1час).
19:15 Исландия - Россия - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ
19:15 Латвия - Германия
19:15 Черногория - Беларусь - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ
21:30 Дания - Венгрия
21:30 Нидерланды - Испания
21:30 Сербия - Хорватия
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