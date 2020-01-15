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Гандбол, Россия - Дания 15.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

15 января, на площадке "Мальмё Арена" в шведском Мальмё, где сегодня походит к завершению 1-й групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 3-го и заключительного тура в группе Е. Сборная России сыграет с действующими чемпионами мира, гандболистами Дании. На данный момент команды находятся в зоне вылета.

Россияне уже точно не попадут в следующий раунд. Команда Эдуарда Кокшарова обе встречи уступила. На старте Глеб Калараш и компания минимально проиграли венграм 25:26. Затем, были разгромлены исландцами 23:34. Что касается скандинавов, то действующие чемпионы мира находятся на грани вылета уже в предварительном раунде. В 1-м туре подопечные Николая Якобсена проиграли исландцам 30:31. Далее сыграли вничью с венграми 24:24. Даже победа в предстоящей игре не гарантирует датчанам место в следующем раунде, при условии что венгерская команда переиграет исландцев.

Как непосредственно сложится заключительный матч на Евро-2020 для сборной РФ, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ! ИГРА.

Начало трансляции матча Россия - Дания в 22:30 по-Москве.

Россия - Дания, 3-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Дании. Счет игры Россия - Дания 28:31 (15-12, 13-19).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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