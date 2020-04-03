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Тренируйся вместе с чемпионами: видеоуроки от Александра Чернецкого и Оксаны Ливач

Пандемия коронавируса вынудила большинство стран мира уйти на карантин. Масштабные события (в том числе спортивные мероприятия) перенесены или отменены. Закрыты спортивные залы, что вынуждает спортсменов проводить тренировки дома или на открытом воздухе.

Призёр чемпионатов мира и Европы украинский борец греко-римского стиля Александр Чернецкий продемонстрировал комплекс упражнений, которые можно проводить на открытом воздухе.

"Каждый день тренируюсь дома на Прикарпатье, - рассказывает спортсмен. - Работаю на берегу реки Свича, что в посёлке городского типа Выгода. Тренируюсь на открытом воздухе, чтобы поддерживать себя в отличном физическом состоянии. Родная природа, волшебные пейзажи, весеннее солнышко, плеск горной реки. Всё это мотивирует и умножает силы, улучшают аппетит".



А чемпионка Европы, призёрка чемпионата мира и Европейских игр украинская борчиха Оксана Ливач записала "домашнюю тренировку для тех, кто сидит на карантине".




Тренируйтесь вместе с чемпионами и будьте здоровы!


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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