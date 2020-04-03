Тренируйся вместе с чемпионами: видеоуроки от Александра Чернецкого и Оксаны Ливач

Призёр чемпионатов мира и Европы украинский борец греко-римского стиля Александр Чернецкий продемонстрировал комплекс упражнений, которые можно проводить на открытом воздухе.
"Каждый день тренируюсь дома на Прикарпатье, - рассказывает спортсмен. - Работаю на берегу реки Свича, что в посёлке городского типа Выгода. Тренируюсь на открытом воздухе, чтобы поддерживать себя в отличном физическом состоянии. Родная природа, волшебные пейзажи, весеннее солнышко, плеск горной реки. Всё это мотивирует и умножает силы, улучшают аппетит".
А чемпионка Европы, призёрка чемпионата мира и Европейских игр украинская борчиха Оксана Ливач записала "домашнюю тренировку для тех, кто сидит на карантине".
Тренируйтесь вместе с чемпионами и будьте здоровы!
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!