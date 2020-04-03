Сегодня, 17:45 Тренируйся вместе с чемпионами: видеоуроки от Александра Чернецкого и Оксаны Ливач

"Каждый день тренируюсь дома на Прикарпатье, - рассказывает спортсмен. - Работаю на берегу реки Свича, что в посёлке городского типа Выгода. Тренируюсь на открытом воздухе, чтобы поддерживать себя в отличном физическом состоянии. Родная природа, волшебные пейзажи, весеннее солнышко, плеск горной реки. Всё это мотивирует и умножает силы, улучшают аппетит".

Пандемиявынудила большинство стран мира уйти на карантин. Масштабные события (в том числе спортивные мероприятия) перенесены или отменены. Закрыты спортивные залы, что вынуждает спортсменов проводить тренировки дома или на открытом воздухе.Призёр чемпионатов мира и Европы украинский борец греко-римского стиляпродемонстрировал комплекс упражнений, которые можно проводить на открытом воздухе.

А чемпионка Европы, призёрка чемпионата мира и Европейских игр украинская борчиха Оксана Ливач записала "домашнюю тренировку для тех, кто сидит на карантине".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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Тренируйтесь вместе с чемпионами и будьте здоровы!