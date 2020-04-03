Сегодня, 11:40 Артур Алексанян — о пандемии коронавируса: Страха нет, но есть беспокойство

Олимпийский чемпион, триумфатор Европейских игр, трёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы армянский борец греко-римского стиляв беседе с корресподентомподелился мнением о текущей ситуации в мире и стране из-за пандемии

– Нахожусь дома в родном Гюмри, – рассказывает титулованный спортсмен. – Тренируюсь, читаю, смотрю фильмы. Все спортзалы закрыты, и приходится тренироваться индивидуально.

– Как воспринял решение о переносе Олимпиады на следующий год?

– С пониманием, потому что человеческая жизнь дороже всего. В тоже время, с сожалением, потому что нахожусь в хорошей спортивной форме. Теперь придётся ждать следующего лета, но цель остаётся прежней – золотая олимпийская медаль.

– Не испытываешь страх в связи с коронавирусом?

– Страха нет, но есть беспокойство. На самом деле, я беспокоюсь о завтрашнем дне. Я думаю о здоровье моего народа и последствиях этой пандемии. Я хочу, чтобы все были здоровы. Для всех это испытание, борьба за жизнь, и мы должны победить в этой борьбе.

– Как оцениваешь предпринимаемые усилия в этом направлении?

– Оцениваю очень высоко. Спасибо врачам, всем людям, которые сражаются на передовой и спасают жизни! Они герои нашего времени, и я горжусь каждым из них.

– Какой фильм посоветуешь посмотреть в эти дни?

– Фильм режиссера Стивена Содерберга «Заражение» (2011).

– А что посоветовал бы прочитать?

– Сейчас я читаю книгу о Мухаммеде Али. Также рекомендовал бы прочитать биографию Авраама Линкольна. Его пройденный путь очень впечатлил меня.

– Что бы хотел сказать тем, кто прочитает это интервью?

– Хотел бы призвать всех оставаться дома. Только так можно предотвратить распространение коронавируса и спасти человеческие жизни.

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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