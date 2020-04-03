Сегодня, 11:40                    

Артур Алексанян — о пандемии коронавируса: Страха нет, но есть беспокойство

Олимпийский чемпион, триумфатор Европейских игр, трёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян в беседе с корресподентом News.am Sport Лусине Шахбазян поделился мнением о текущей ситуации в мире и стране из-за пандемии коронавируса.

– Нахожусь дома в родном Гюмри, – рассказывает титулованный спортсмен. – Тренируюсь, читаю, смотрю фильмы. Все спортзалы закрыты, и приходится тренироваться индивидуально.


– Как воспринял решение о переносе Олимпиады на следующий год?

– С пониманием, потому что человеческая жизнь дороже всего. В тоже время, с сожалением, потому что нахожусь в хорошей спортивной форме. Теперь придётся ждать следующего лета, но цель остаётся прежней – золотая олимпийская медаль.


– Не испытываешь страх в связи с коронавирусом?

 – Страха нет, но есть беспокойство. На самом деле, я беспокоюсь о завтрашнем дне. Я думаю о здоровье моего народа и последствиях этой пандемии. Я хочу, чтобы все были здоровы. Для всех это испытание, борьба за жизнь, и мы должны победить в этой борьбе.


 – Как оцениваешь предпринимаемые усилия в этом направлении?

– Оцениваю очень высоко. Спасибо врачам, всем людям, которые сражаются на передовой и спасают жизни! Они герои нашего времени, и я горжусь каждым из них.


– Какой фильм посоветуешь посмотреть в эти дни?

– Фильм режиссера Стивена Содерберга «Заражение» (2011).


 – А что посоветовал бы прочитать?

– Сейчас я читаю книгу о Мухаммеде Али. Также рекомендовал бы прочитать биографию Авраама Линкольна. Его пройденный путь очень впечатлил меня.


– Что бы хотел сказать тем, кто прочитает это интервью?

– Хотел бы призвать всех оставаться дома. Только так можно предотвратить распространение коронавируса и спасти человеческие жизни.


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.
ВИДЕО!
Хоккей, Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск 03.04.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск 03.04.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 31.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 31.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
ВИДЕО АРХИВ
Вольная борьба Топ-10 красивейших моментов, видео.
Вольная борьба Топ-10 красивейших моментов, видео.
Видео!
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть
Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»