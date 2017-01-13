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Андрей Стадник: Этот год должен был быть другим...

Андрей Стадник - чемпион Европы, призёр чемпионата мира и Олимпийских игр по вольной борьбе - является личным тренером одной из лучших борчих Украины Оксаны Ливач.

Подопечная Стадника - чемпионка Европы, призёрка Европейских игр и чемпионата мира. На ЧМ-2019 в Нур-Султане (Казахстан) Ливач уступила в поединке за бронзу, но завоевала олимпийскую лицензию - спортсменка выступит на ОИ-2021 в Токио (Япония). 

Правда, из-за эпидемии коронавируса спортсменам очень непросто поддерживать оптимальную форму. Рассказывает Стадник:
"2020 год должен был быть другим. Это должен быть год Олимпийских игр, к которым все спортсмены готовились годами. Теперь придётся ждать ещё год. Для молодых борчих в расцвете сил – это возможность усовершенствовать своё мастерство, подготовиться еще лучше. А для некоторых этот год должен стать завершающим в спортивной карьере, но теперь придётся ещё год держать себя на пике формы. 
Однако сейчас речь идёт в первую очередь о жизни. Эпидемия показала, какими уязвимыми мы есть, и должны понимать, что только совместными усилиями мы можем уберечь друг друга, наших родных и близких. Поэтому призываю всех соблюдать правила карантина. 
Но время в изоляции можно провести с пользой, укреплять силу духа и держать себя в форме. Нагрузка различных групп мышц, работа с собственным весом – приседание на одной ноге, подтягивания, отжимания, брусья, пресс, спина... Работа с резиной на воздухе, разнообразные кардионагрузки. 
Есть наконец время пересмотреть свои схватки, проанализировать свои выступления, сделать выводы. Мы приняли этот вызов. Мы всё преодолеем. 
Желаю спортсменам и болельщикам здоровья, и пусть Бог хранит вас и ваши семьи".


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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