Сегодня, 12:11 Андрей Стадник: Этот год должен был быть другим...

"2020 год должен был быть другим. Это должен быть год Олимпийских игр, к которым все спортсмены готовились годами. Теперь придётся ждать ещё год. Для молодых борчих в расцвете сил – это возможность усовершенствовать своё мастерство, подготовиться еще лучше. А для некоторых этот год должен стать завершающим в спортивной карьере, но теперь придётся ещё год держать себя на пике формы.

Однако сейчас речь идёт в первую очередь о жизни. Эпидемия показала, какими уязвимыми мы есть, и должны понимать, что только совместными усилиями мы можем уберечь друг друга, наших родных и близких. Поэтому призываю всех соблюдать правила карантина.

Но время в изоляции можно провести с пользой, укреплять силу духа и держать себя в форме. Нагрузка различных групп мышц, работа с собственным весом – приседание на одной ноге, подтягивания, отжимания, брусья, пресс, спина... Работа с резиной на воздухе, разнообразные кардионагрузки.

Есть наконец время пересмотреть свои схватки, проанализировать свои выступления, сделать выводы. Мы приняли этот вызов. Мы всё преодолеем.

Желаю спортсменам и болельщикам здоровья, и пусть Бог хранит вас и ваши семьи".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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