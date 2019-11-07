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Максим Евтушенко: Карантин спутал все планы, изменил отношение к жизни

Только по официальным данным более 1,4 миллиона человек заражены коронавирусом. Пандемия уже унесла жизни более 82 тысяч человек.

В большинстве стран мира введён карантин, все масштабные события (в том числе и спортивные) отменены или же перепланированы. Даже Олимпийские игры перенесли на 2021 год.

Спортсмены привыкают к новому ритму. О пребывании на карантине рассказал призёр чемпионата мира до 23 лет украинский борец греко-римского стиля Максим Евтушенко.

"Привык к спортивному ритму, поэтому после объявления карантина жизнь полностью изменилась, - рассказывает Евтушенко. - Появилось много свободного времени, которое я не всегда знаю, как правильно использовать. Чаще всего провожу его с семьёй и друзьями, которых из-за постоянных разъездов в последнее время практически не видел. А ещё учу английский, иногда читаю. 
Считаю, что любой спортсмен не представляет свою жизнь без тренировок. Вне зависимости от условий. А сейчас все залы закрыты. Поэтому больше внимания идёт на выносливость, делаю силовые упражнения, залечиваю травмы. 
Карантин спутал все планы и немного изменил моё отношение к жизни. Начинаешь ценить простые вещи, в которых сейчас чувствуешь ограничение: свобода передвижения, безопасное общение, даже обычные тренировки.
Но в любом случае не стоит паниковать и депрессировать. Будем ждать, когда всё это закончится. Тогда и продолжим жизнь в привычном течении".

Беседовал корреспондент официального сайта Федерации греко-римской борьбы Украины Borba.com.ua


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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