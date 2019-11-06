Вчера, 07:21                    

Дмитрий Цимбалюк: Очень тяжело держать себя в форме во время карантина

Бронзовый призёр чемпионата Европы (Рига, Латвия, 2016) украинский борец греко-римского стиля Дмитрий Цимбалюк в беседе с корреспондентом официального сайта Федерации греко-римской борьбы Украины Borba.com.ua рассказал о том, как поддерживает форму во время карантина.

Официальные соревнования приостановлены, практически все тренировочные залы закрыты из-за пандемии коронавируса.

Размышляет спортсмен:
"Пытаюсь работать точно так же, как работал до карантина. Да, непросто держать всё это на том же уровне. Но ситуация в стране очень даже непростая. Некоторые потеряли работу, у других проблемы в бизнесе. Так что спортсменам немного легче. Знаете, для тренировок всегда можно найти место, время и компанию. Главное - чтобы было желание. Бороться можно и на улице. Пытаюсь с позитивом использовать время. Больше внимания уделяю физподготовке, специальной физподготовке".

По словам спортсмена, у него есть свои секреты в подготовке:
"У меня есть интересные наработки, программы тренировок. Я не стою на месте, развиваюсь. В том числе интересуюсь спортивной медициной. Читаю литературу. Так что не всё так плохо. 
Единственное, чего не хватает - это ковёр. Но не паникую. На свежем воздухе пытаюсь делать всю ту же работу, которую делаю в зале. 
Главное - следить за собой, за своим эмоциональным состоянием. Ведь стресс - главный враг нашего и так не самого стойкого иммунитета. Наоборот, нужно заряжаться позитивом. Так работает наш организм. Главное - получать феромоны счастья. Это укрепит наш иммунитет. Тогда никакие вирусы нам не страшны".

Также Цимбалюк пытается больше времени уделять семье:

"Стараюсь побольше времени проводить с семьёй. С сыном Иваном. У меня растёт будущий чемпион. Чаще выбираемся за город. Просто для того, чтобы насладиться природой. 
Хочу пожелать всем хорошего настроения, позитива. И, конечно же, не забывайте о физических упражнениях. Начните хотя бы с зарядки. Если организм перестаёт двигаться, иммунитет снижается, растут шансы подхватить вирус".


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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