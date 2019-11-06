Вчера, 07:21 Дмитрий Цимбалюк: Очень тяжело держать себя в форме во время карантина

"Пытаюсь работать точно так же, как работал до карантина. Да, непросто держать всё это на том же уровне. Но ситуация в стране очень даже непростая. Некоторые потеряли работу, у других проблемы в бизнесе. Так что спортсменам немного легче. Знаете, для тренировок всегда можно найти место, время и компанию. Главное - чтобы было желание. Бороться можно и на улице. Пытаюсь с позитивом использовать время. Больше внимания уделяю физподготовке, специальной физподготовке".

"У меня есть интересные наработки, программы тренировок. Я не стою на месте, развиваюсь. В том числе интересуюсь спортивной медициной. Читаю литературу. Так что не всё так плохо.

Единственное, чего не хватает - это ковёр. Но не паникую. На свежем воздухе пытаюсь делать всю ту же работу, которую делаю в зале.

Главное - следить за собой, за своим эмоциональным состоянием. Ведь стресс - главный враг нашего и так не самого стойкого иммунитета. Наоборот, нужно заряжаться позитивом. Так работает наш организм. Главное - получать феромоны счастья. Это укрепит наш иммунитет. Тогда никакие вирусы нам не страшны".

Бронзовый призёр чемпионата Европы (Рига, Латвия, 2016) украинский борец греко-римского стиляв беседе с корреспондентом официального сайтарассказал о том, как поддерживает форму во время карантина.Официальные соревнования приостановлены, практически все тренировочные залы закрыты из-за пандемииРазмышляет спортсмен:По словам спортсмена, у него есть свои секреты в подготовке:

Также Цимбалюк пытается больше времени уделять семье:

"Стараюсь побольше времени проводить с семьёй. С сыном Иваном. У меня растёт будущий чемпион. Чаще выбираемся за город. Просто для того, чтобы насладиться природой.

Хочу пожелать всем хорошего настроения, позитива. И, конечно же, не забывайте о физических упражнениях. Начните хотя бы с зарядки. Если организм перестаёт двигаться, иммунитет снижается, растут шансы подхватить вирус".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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