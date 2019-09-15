Сегодня, 13:17 Официально: Гэтжи заменит Нурмагомедова и подерётся с Фергюсоном. Файткард турнира

Основной кард

Президент UFCофициально подтвердил, что 18 апреля в главном событии шоувместо чемпиона промоушена россиянина(28-0) выступит американец(21-2) - в противостоянии с соотечественником(25-3) определят "временного" чемпиона промоушена и обязательного оппонента россиянину.Предполагалось, что шоу состоится на аренеИз-за пандемиимероприятие придётся перенести - Уайт до сих пор темнит, не сообщает место проведения турнира, то ли в шутку, то ли всерьёз заявляет, что арендовал для этого какой-то остров. Практически наверняка шоу пройдёт без зрителей.Также обновлён кард

Тони Фергюсон (25-3) – Джастин Гэтжи (21-2)

Роуз Намаюнас (8-4) – Джессика Андраде (20-7)

Грег Харди (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0)

Висенте Луке (17-7-1) – Нико Прайс (14-3)

Джереми Стивенс (28-17) – Келвин Каттар (20-4)

Предварительный кард

Фрэнсис Энганну (14-3) – Жаирзиньо Розенструйк (10-0)

Роналдо Соуза (26-8) – Юрайя Холл (15-9)

Александр Эрнандес (11-2) – Омар Антонио Моралес (9-0)

Марлон Вера (15-5-1) – Рэй Борг (13-4)

Ранний предварительный кард

Майкл Джонсон (19-15) – Хама Уорси (15-6)

Сиджара Юбэнкс (4-4) – Сара Морас (6-5)

Сэм Элви (33-13) – Райан Спэнн (17-5)

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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