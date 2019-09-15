Официально: Гэтжи заменит Нурмагомедова и подерётся с Фергюсоном. Файткард турнира

Предполагалось, что шоу состоится на арене Barclays Center в Нью-Йорке (США). Из-за пандемии коронавируса мероприятие придётся перенести - Уайт до сих пор темнит, не сообщает место проведения турнира, то ли в шутку, то ли всерьёз заявляет, что арендовал для этого какой-то остров. Практически наверняка шоу пройдёт без зрителей.
Также обновлён кард UFC 249:
Основной кард
Тони Фергюсон (25-3) – Джастин Гэтжи (21-2)
Роуз Намаюнас (8-4) – Джессика Андраде (20-7)
Грег Харди (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0)
Висенте Луке (17-7-1) – Нико Прайс (14-3)
Джереми Стивенс (28-17) – Келвин Каттар (20-4)
Предварительный кард
Фрэнсис Энганну (14-3) – Жаирзиньо Розенструйк (10-0)
Роналдо Соуза (26-8) – Юрайя Холл (15-9)
Александр Эрнандес (11-2) – Омар Антонио Моралес (9-0)
Марлон Вера (15-5-1) – Рэй Борг (13-4)
Ранний предварительный кард
Майкл Джонсон (19-15) – Хама Уорси (15-6)
Сиджара Юбэнкс (4-4) – Сара Морас (6-5)
Сэм Элви (33-13) – Райан Спэнн (17-5)
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!