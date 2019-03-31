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UFC 249: список участников турнира, Фергюсон - Гэтжи.

Накануне, в своем twitter известнейший бойцовский промоушен UFC опубликовал состав участников турнира UFC 249.  В главном бою встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, последний заменил действующего чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Планируется, что Фергюсон и Гэтжи подерутся за временный титул.

Напомним, изначально UFC 249 должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк) в апреле, однако в связи с бушующей пандемией коронавируса все массовые мероприятия в США отменены. Где и когда состоятся предстоящий номерной турнир UFC 249 неизвестно.

Полный кард турнира UFC 249:

Джастин Гэтжи – Тони Фергюсон
Джессика Андраде и Роуз Намаюнас
Грег Харди – Йорган Де Кастро
Висенте Луке – Нико Прайс
Джереми Стивенс - Кэлвин Каттар
Фрэнсис Нганну - Жаирзиньо Розенструйк
Юрая Холл – Жакаре Соуза
Александр Эрнандес – Омар Антонио Моралес
Марлон Вера – Рей Борг
Майкл Джонсон – Хама Ворти
Сиджара Юбэнкс – Сара Морас
Райан Спанн – Сэм Алви.


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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