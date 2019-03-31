Сегодня, 09:36 UFC 249: список участников турнира, Фергюсон - Гэтжи.

Накануне, в своем twitter известнейший бойцовский промоушен UFC опубликовал состав участников турнира UFC 249. В главном бою встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, последний заменил действующего чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Планируется, что Фергюсон и Гэтжи подерутся за временный титул. Накануне, в своем twitter известнейший бойцовский промоушен UFC опубликовал состав участников турнира UFC 249. В главном бою встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, последний заменил действующего чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Планируется, что Фергюсон и Гэтжи подерутся за временный титул.





Напомним, изначально UFC 249 должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк) в апреле, однако в связи с бушующей пандемией коронавируса все массовые мероприятия в США отменены. Где и когда состоятся предстоящий номерной турнир UFC 249 неизвестно.

Полный кард турнира UFC 249:

Джастин Гэтжи – Тони Фергюсон

Джессика Андраде и Роуз Намаюнас

Грег Харди – Йорган Де Кастро

Висенте Луке – Нико Прайс

Джереми Стивенс - Кэлвин Каттар

Фрэнсис Нганну - Жаирзиньо Розенструйк

Юрая Холл – Жакаре Соуза

Александр Эрнандес – Омар Антонио Моралес

Марлон Вера – Рей Борг

Майкл Джонсон – Хама Ворти

Сиджара Юбэнкс – Сара Морас

Райан Спанн – Сэм Алви.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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