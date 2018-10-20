Вчера, 14:05                    

Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон, бой может не состоятся в назначенный срок - отвечает Президент UFC Дэна Уайт.

Накануне, Президент UFC - Дэна Уайт допустил, что чемпионский мегафайт в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может не состоятся в запланированный срок. Напомним, драка Хабиба с Тони намечалась на 18 апреля в Бруклине, Нью-Йорк (США), где должна было возглавить UFC 249.

Однако, в связи с распространением коронавируса COVID-19, в США были отменены все спортивно-массовые мероприятия, в том числе и грандиозное бойцовское шоу UFC 249. Уайт планировал провести шоу в другом месте. Рассматривались варианты с Ближним востоком и Африкой. На очередной вопрос о поединке Дэна сказал следующее...

«Знаете, дней 10 назад я бы уверенно ответил. Но сейчас приходится действовать по обстоятельствам. Не знаю, у меня нет ответа», — сказал Уайт в интервью TSN.


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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