4 апреля 2020 Макгрегор заменит Нурмагомедова и подерётся с Фергюсоном? Ответ знает тренер ирландца

"Нет ни единого шанса. Из-за коронавируса Ирландия практически полностью изолирована. Мы с Конором даже не видимся толком, не говоря уже о каких-то тренировках и какой-то подготовке. Да и где готовиться, ведь практически все залы закрыты? То есть если подсуммировать всё, то получается простой ответ: это было бы глупо. Конору ведь нет надобности драться за еду, верно?"

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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