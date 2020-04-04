Макгрегор заменит Нурмагомедова и подерётся с Фергюсоном? Ответ знает тренер ирландца

Ожидалось, что бой Нурмагомедов-Фергюсон состоится 18 апреля в главном событии шоу UFC 249 в Нью-Йорке (США) на арене Barclays Center, но из-за пандемии коронавируса проведение мероприятия практически исключено.
Нурмагомедов отказался от боя, сославшись на угрозу пандемии и неопределённость с местом проведения - босс промоушена Дэйна Уайт всячески пытается перепланировать шоу, ищет новую локацию. Планируется, что россиянина заменит американец Джастин Гэтжи (21-2).
В этих обстоятельствах неожиданно о себе напомнил Макгрегор - высказал готовность драться с Фергюсоном в апреле. Правда его тренер Джон Кавана исключает такое развитие событий:
"Нет ни единого шанса. Из-за коронавируса Ирландия практически полностью изолирована. Мы с Конором даже не видимся толком, не говоря уже о каких-то тренировках и какой-то подготовке. Да и где готовиться, ведь практически все залы закрыты? То есть если подсуммировать всё, то получается простой ответ: это было бы глупо. Конору ведь нет надобности драться за еду, верно?"
Тем временем Нурмагомедов утверждает, что готов драться с Фергюсоном в апреле, если Уайт определится с местом проведения шоу. Также россиянин заявил о том, что готов к очередному переносу боя - схватка Нурмагомедов-Фергюсон ранее переносилась четырежды.
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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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