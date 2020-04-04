Абдулманап Нурмагомедов: Тони Фергюсон продержался бы против Хабиба два раунда! (+ видео)
Из-за пандемии коронавируса шоу придётся отменить или же перенести - президент UFC Дэйна Уайт всячески пытается сохранить мероприятие. Нурмагомедов недоволен неопределённостью с местом проведения боя. Не исключено, что россиянина заменит американец Джастин Гэтжи (21-2).
Отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов в интервью подкасту "Ушатайка" заявил, что Фергюсону на самом деле крупно повезло:
"Я считаю, что у нас был один из лучших лагерей подготовки. Хабиб сейчас находится в идеальной форме. Не хочу говорить в цифрах и фактах, но он был в отличной форме. Это был самый длительный лагерь. Он был в идеальной форме. Думаю, что Фергюсон продержался бы два, два с половиной раунда. Это моё мнение".
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!