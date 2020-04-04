4 апреля 2020 Абдулманап Нурмагомедов: Тони Фергюсон продержался бы против Хабиба два раунда! (+ видео)

"Я считаю, что у нас был один из лучших лагерей подготовки. Хабиб сейчас находится в идеальной форме. Не хочу говорить в цифрах и фактах, но он был в отличной форме. Это был самый длительный лагерь. Он был в идеальной форме. Думаю, что Фергюсон продержался бы два, два с половиной раунда. Это моё мнение".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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