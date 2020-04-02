Вчера, 17:03                    

Александр Емельяненко заступился за Нурмагомедова: Ну какой Хабиб трус?..

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) не встретится в главном событии шоу UFC 249 с грозным американцем Тони Фергюсоном (25-3).

Предполагалось, что шоу состоится 18 апреля на арене Barclays Center (Нью-Йорк, США), но из-за пандемии коронавируса практически все спортивные события отменены. Президент промоушена Дэйна Уайт до сих пор занимается поиском локации и готов заменить чемпиона - по слухам, Фергюсон подерётся с соотечественником Джастином Гэтжи (21-2).

Мнения болельщиков и экспертов расходятся - большинство защищают Нурмагомедова, но есть и такие, которые предполагают, что россиянин воспользовался предлогом, чтобы не встречаться с опасным оппонентом.

В числе защитников чемпиона - соотечественник-скандалист, он же боец-супертяж Александр Емельяненко (28-7-1):
"Людям нечем заняться, хотят своё мнение высказать. Больше скажу — один человек создаёт несколько аккаунтов в Instagram. С одного пишет, с другого сам себя поддерживает, с третьего поддерживает два предыдущих комментария. Так у людей и складывается мнение. Их легко ввести в заблуждение. 
Ну какой Хабиб трус? Он - чемпион UFC, он этим живёт. Нурмагомедов всю жизнь выступает, дерётся. Ну если у человека нет возможности покинуть пределы России? Причём тут Хабиб? Он прилетел в Эмираты, а его не пустили. Ну организуйте ему бой здесь. 
Все сидят, умничают. Всем нужны хлеб и зрелища. Вот лишили людей зрелища, и они теперь высказывают мнения. Когда спрашиваешь — почему ты так говоришь, они ссылаются на то, что это их мнение. А оно неаргументированное, оно никому не интересно, всем всё равно".

Емельяненко-младший и сам не просиживает без дела - планировал 7 апреля на VTB Arena в Москве (РФ) драться с соотечественником Магомедом Исмаиловым (15-2-1) в главном событии шоу АСА 107. Событие пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса. Новая дата шоу - 24 июля.


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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