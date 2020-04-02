Вчера, 17:03 Александр Емельяненко заступился за Нурмагомедова: Ну какой Хабиб трус?..

практически все спортивные события отменены. Президент промоушена Дэйна Уайт до сих пор занимается поиском локации и готов заменить чемпиона - по слухам, Фергюсон подерётся с соотечественником Джастином Гэтжи (21-2).

"Людям нечем заняться, хотят своё мнение высказать. Больше скажу — один человек создаёт несколько аккаунтов в Instagram. С одного пишет, с другого сам себя поддерживает, с третьего поддерживает два предыдущих комментария. Так у людей и складывается мнение. Их легко ввести в заблуждение.

Ну какой Хабиб трус? Он - чемпион UFC, он этим живёт. Нурмагомедов всю жизнь выступает, дерётся. Ну если у человека нет возможности покинуть пределы России? Причём тут Хабиб? Он прилетел в Эмираты, а его не пустили. Ну организуйте ему бой здесь.

Все сидят, умничают. Всем нужны хлеб и зрелища. Вот лишили людей зрелища, и они теперь высказывают мнения. Когда спрашиваешь — почему ты так говоришь, они ссылаются на то, что это их мнение. А оно неаргументированное, оно никому не интересно, всем всё равно".

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!