Поединок Нурмагомедов-Фергюсон состоится? Отвечает президент UFC

Событие было запланировано на 18 апреля. В главном поединке вечера на бруклинской арене Barclays Center (Нью-Йорк, США) чемпион промоушена в лёгком весе непобеждённый россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) должен был дать бой американцу Тони Фергюсону (25-3).
Из-за пандемии коронавируса проведение шоу в Нью-Йорке невозможно. Тем не менее, босс UFC Дэйна Уайт не намерен сдаваться - он ищет локацию, где бы провести мероприятие. Интересно, что ранее бой Нурмагомедова и Фергюсона срывался четырежды - по 2 раза по вине каждого из спортсменов.
Вчера инсайдер Ариэль Хелвани из ESPN написал, что бою быть:
"Молния! Дэйна Уайт и (президент РФ) Владимир Путин договорились - чемпиону UFC в лёгком весе Нурмагомедову разрешат вылететь в США на бой с Фергюсоном. Поединок состоится, чуваки! UFC 249 пройдёт так, как и было запланировано".
Не успели болельщики вдоволь нарадоваться, как Уайт тут же "обломал им весь кайф", ответил инсайдеру:
"Абсолютная неправда!!! Кард состоится, но без Хабиба. Завтра объявлю о том, кто же его заменит".
Букмекеры принимают ставки на то, кто же станет оппонентом Фергюсона. Фаворитом является его соотечественник Джастин Гэтжи (21-2) - именно на него ранее делал ставку Уайт.
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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