Сегодня, 07:25 Поединок Нурмагомедов-Фергюсон состоится? Отвечает президент UFC

"Молния! Дэйна Уайт и (президент РФ) Владимир Путин договорились - чемпиону UFC в лёгком весе Нурмагомедову разрешат вылететь в США на бой с Фергюсоном. Поединок состоится, чуваки! UFC 249 пройдёт так, как и было запланировано".

"Абсолютная неправда!!! Кард состоится, но без Хабиба. Завтра объявлю о том, кто же его заменит".

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!