Вчера, 18:04 Поединок Нурмагомедов-Фергюсон может состояться в Беларуси? Правда или вымысел

не собирается сдаваться, ищет локацию, утверждает, что у него на руках есть конкретные и реальные предложения.

Вчера неожиданно о своей готовности провести шоу заявили в Беларуси. По информации ряда источников, исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков направил официальное предложение руководству UFC. Якобы там заявили о том, что у них есть приоритетный вариант, но готовы рассмотреть Беларусь "как план Б".

Корольков утверждал, что его действия согласованы внутри страны - с Министерством спорта Белоруссии и управлением делами президента. Похоже, эта информация "слегка" не соответствует действительности. Корреспондент ТАСС связался с местным Минспорта - там ничего о предложении Королькова не знают.

"Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос", - цитирует ТАСС неназванного представителя Минспорта Беларуси.

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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