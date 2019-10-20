Поединок Нурмагомедов-Фергюсон может состояться в Беларуси? Правда или вымысел

Из-за пандемии коронавируса проведение шоу на территории США невозможно. Босс UFC Дэйна Уайт не собирается сдаваться, ищет локацию, утверждает, что у него на руках есть конкретные и реальные предложения.
Вчера неожиданно о своей готовности провести шоу заявили в Беларуси. По информации ряда источников, исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков направил официальное предложение руководству UFC. Якобы там заявили о том, что у них есть приоритетный вариант, но готовы рассмотреть Беларусь "как план Б".
Корольков утверждал, что его действия согласованы внутри страны - с Министерством спорта Белоруссии и управлением делами президента. Похоже, эта информация "слегка" не соответствует действительности. Корреспондент ТАСС связался с местным Минспорта - там ничего о предложении Королькова не знают.
"Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос", - цитирует ТАСС неназванного представителя Минспорта Беларуси.
По данным источника, "ближайшие международные соревнования, которые планировалось провести в стране, на данный момент перенесены".
В настоящее время Нурмагомедов находится в России. Спортсмен утверждает, что не сможет драться с Фергюсоном по ряду причин: бойцу не нравятся неопределённость с местом проведения, риск заразиться коронавирусом. Чемпион заявляет, что не может вылететь из России.
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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