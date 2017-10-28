Официально: Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Тони Фергюсоном - заявление бойца

Об этом боец сообщил посредством соцсетей:
"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя ?"
Ожидалось, что поединок состоится 18 апреля на арене Barclays Center в Нью-Йорке (США) в главном событии шоу UFC 249.
Из-за пандемии коронавируса в США отменены практически все спортивные события, но босс UFC Дэйна Уайт до последнего пытался организовать шоу - был готов провести мероприятие без зрителей.
Пишет Нурмагомедов:
"Я всё понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать всё это.
Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо.
Но Хабиб все равно должен драться, так получается?
Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо.
Но Хабиб все равно должен драться, так получается?
Берегите себя и поставьте себя на мое место".
Поединок Нурмагомедов-Фергюсон срывался ранее четырежды - дважды по вине каждого из спортсменов.
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!