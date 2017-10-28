Сегодня, 07:23 Официально: Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Тони Фергюсоном - заявление бойца

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя ?"

"Я всё понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать всё это.

Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо.

Но Хабиб все равно должен драться, так получается?

Берегите себя и поставьте себя на мое место".

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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