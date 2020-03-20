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В UWW озвучили главные решения по квалификации на ОИ и по календарю

В Объединённом мире борьбы (United World Wrestling, UWW) обнародовали все принятые решения, ведь из-за пандемии коронавируса соревнования приостановлены, а Олимпийские игры перенесены на 2021 год.

Президент UWW Ненад Лалович сообщает о следующих принятых решениях:

1) Квалификационные турниры до ОИ-2021 в Токио (Япония)
- отборочные турниры должны состояться в 2021 году в тот же период, на который были запланированы в 2020 году (с небольшими корректировками по датам)
- организаторы и места проведения остаются прежними

2) Чемпионаты мира по борьбе
- Все чемпионаты UWW, которые были запланированы до 30 июня, переносятся - окончательное решение будет принято совместно с организаторами, техкомиссией и Департаментами спорта
- Все международные турниры, запланированные до 30 июня, отменены
- UWW предлагает всем национальным федерациям отказаться от проведения национальных соревнований во избежания риска заражения. Календарь будет адаптироваться в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса и будет учитывать возможные финансовые проблемы, с которыми могут столкнуться национальные федерации

3) Требования к участникам ОИ
- Международный олимпийский комитет (МОК) обратился ко всем международным федерациям с просьбой пересмотреть возрастной допуск к ОИ
- В UWW дали добро на участие в квалификации спортсменов, которые в 2021 году будут соответствовать всем возрастным критериям
- В UWW приняли решение запретить смену гражданства. Спортсмены, которые планируют сменить гражданство в 2021 году, могут быть недопущенными к соревнованиям - выделенные квоты уже приняты и не будут пересматриваться

4) Конгресс UWW
Следующий конгресс UWW запланирован на 6 сентября 2020 года в преддверии юниорского чемпионата мира. Было принято решение провести конгресс несмотря на то, что чемпионат (скорее всего) будет перенесён на более позднюю дату. 


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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