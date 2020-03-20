Сегодня, 11:48 В UWW озвучили главные решения по квалификации на ОИ и по календарю

1) Квалификационные турниры до ОИ-2021 в Токио (Япония)

2) Чемпионаты мира по борьбе

3) Требования к участникам ОИ

4) Конгресс UWW

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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обнародовали все принятые решения, ведь из-за пандемиисоревнования приостановлены, аперенесены на 2021 год.Президентсообщает о следующих принятых решениях:- отборочные турниры должны состояться в 2021 году в тот же период, на который были запланированы в 2020 году (с небольшими корректировками по датам)- организаторы и места проведения остаются прежними- Все чемпионаты, которые были запланированы до 30 июня, переносятся - окончательное решение будет принято совместно с организаторами, техкомиссией и Департаментами спорта- Все международные турниры, запланированные до 30 июня, отменены- UWW предлагает всем национальным федерациям отказаться от проведения национальных соревнований во избежания риска заражения. Календарь будет адаптироваться в зависимости от ситуации с пандемиейи будет учитывать возможные финансовые проблемы, с которыми могут столкнуться национальные федерацииобратился ко всем международным федерациям с просьбой пересмотреть возрастной допуск к ОИ- Вдали добро на участие в квалификации спортсменов, которые в 2021 году будут соответствовать всем возрастным критериям- Вприняли решение запретить смену гражданства. Спортсмены, которые планируют сменить гражданство в 2021 году, могут быть недопущенными к соревнованиям - выделенные квоты уже приняты и не будут пересматриватьсяСледующий конгрессзапланирован на 6 сентября 2020 года в преддверии юниорского чемпионата мира. Было принято решение провести конгресс несмотря на то, что чемпионат (скорее всего) будет перенесён на более позднюю дату.