4 апреля 2020                    

СМИ: Чемпионат мира по борьбе может пройти после Олимпийских игр

В Объединённом мире борьбы (United World Wrestling, UWW) рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2021 года после завершения Олимпийских игр в Токио (Япония). Об этом сообщает источник из Федерации спортивной борьбы России.

Из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год - соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В связи с эпидемией отменены отборочные турниры, на которых должны были определиться участники Олимпиады. Никто не знает наверняка, сколько ещё продлится карантин - даже предварительных дат квалификационных турниров нет.

Источник не скрывает, что главная задача UWW сейчас - сделать календарь до начала ОИ-2021 и прежде всего определиться с датами и местами проведения отборочных соревнований. А вот чемпионат мира, похоже, пройдёт после завершения Олимпиады:

"Сегодня в ходе видеоконференции заседания бюро Объединённого мира борьбы было высказано предложение о проведении в 2021 году чемпионата мира в период после Игр в Токио. Решение не принято, мы в дальнейшем будем рассматривать этот вариант.

Континентальные соревнования по всем возрастам будут зеркально перенесены с нынешнего года на следующий. Они пройдут в тех же странах, как и было намечено.
Сейчас задача технического комитета UWW – с учётом полученного технического задания сформировать календарь на период до начала Олимпийских игр. И в первую очередь мы должны встроить в них лицензионные турниры.

Квалификационные соревнования, которые в нашем случае должны были пройти в марте и апреле в Будапеште и Софии, состоятся в 2021 году, там же. И другие континентальные отборочные турниры тоже пройдут в 2021 году".


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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