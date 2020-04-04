СМИ: Чемпионат мира по борьбе может пройти после Олимпийских игр

"Сегодня в ходе видеоконференции заседания бюро Объединённого мира борьбы было высказано предложение о проведении в 2021 году чемпионата мира в период после Игр в Токио. Решение не принято, мы в дальнейшем будем рассматривать этот вариант.

Континентальные соревнования по всем возрастам будут зеркально перенесены с нынешнего года на следующий. Они пройдут в тех же странах, как и было намечено.

Сейчас задача технического комитета UWW – с учётом полученного технического задания сформировать календарь на период до начала Олимпийских игр. И в первую очередь мы должны встроить в них лицензионные турниры.

Квалификационные соревнования, которые в нашем случае должны были пройти в марте и апреле в Будапеште и Софии, состоятся в 2021 году, там же. И другие континентальные отборочные турниры тоже пройдут в 2021 году".