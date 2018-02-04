Вчера, 12:18                    

Член МОК заявил, что Олимпиада в Токио будет отложена из-за пандемии коронавируса

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд в комментарии USA Sports  заявил, что Олимпийские игры в Токио в 2020 году будут отложены на фоне пандемии коронавируса.

«На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке было принято», - сказал Паунд в телефонном интервью. «Будущие даты не определены, но игры точно не начнутся 24 июля, насколько я знаю».

Канадец Паунд, который десятилетиями был одним из самых влиятельных членов МОК, заявил, что игры, скорее всего, будут перенесены на 2021 год, а детали будут проработаны в ближайшие четыре недели. Он сказал, что ожидает, что МОК вскоре объявит о своих следующих шагах.

«Это будет происходить поэтапно, - сказал 78-летний Паунд, самый давний член МОК. «Мы перенесем Олимпиаду а далее начнем разбираться со всеми последствиями переноса ОИ-2020, которые огромны».

Напомню, что ни МОК, ни Организационный комитет Игр в Токио 2020 пока официально не объявили о решении отложить Олимпиаду.


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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