Сегодня, 19:34 Чемпионат мира по хоккею 2020 года - ОТМЕНЕН!

Сегодня, 21 марта Международная федерация хоккея "ИИХФ" в связи с продолжающейся пандемией коронавируса приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года. Напомним, мировое первенство среди взрослых должно было пройти с 8 по 24 мая в Швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Сегодня, 21 марта Международная федерация хоккея "ИИХФ" в связи с продолжающейся пандемией коронавируса приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года. Напомним, мировое первенство среди взрослых должно было пройти с 8 по 24 мая в Швейцарских городах Цюрих и Лозанна.





Еще один спортивный праздник стал жертвой пандемии. Вместе с тем, в Европе сейчас бушует COVID-19, и проведение таких больших мероприятий безусловно несет угрозу жизни людей.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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