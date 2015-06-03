Сегодня, 15:16 Олимпийские лицензионные турниры по спортивной борьбе перенесены на конец весны!

Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил, что квалификационные турниры на ОИ-2020 по вольной, греко-римской и женской борьбе будут перенесены на более поздние даты. Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил, что квалификационные турниры на ОИ-2020 по вольной, греко-римской и женской борьбе будут перенесены на более поздние даты.





Напомним, изначально Европейский лицензионный турнир планировался на 19 - 22 марта в Будапеште (Венгрия). Ориентировочно, Олимпийская квалификация перенесена на середину мая. А мировой турнир "Последний шанс" в Софии предварительно пройдет в начале июня...





Президент UWW Ненад Лалович - заявил что организация внимательно отслеживает ситуацию с пандемией и реакцию правительств на COVID-19. Как только это представится возможным, информация о предстоящих лицензионных Олимпийских соревнованиях будет оглашена уже официально.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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