Сегодня, 15:44 Официально: Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесен на 2021 год!

Сегодня, 17 марта стало известно, что в УЕФА приняли решение о переносе чемпионата Европы 2020 на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса. Планируется, что престижнейший футбольный континентальный форум пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года. Напомним, Евро-2020 должно было стартовать 12 июня и завершиться 12 июля в 12 городах "Старого Света".

На групповом этапе украинская сборная во главе с Андреем Шевченко сыграет с командами Нидерландов, Австрии, а также с одним из победителей дополнительного отборочного турнира.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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