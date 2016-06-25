Девид Тейлор - видео нарезка с Олимпийского квалификационного турнира от одного из самых ярких борцов современности
В понедельник в Канаде завершился отборочный Олимпийский турнир к играм в Токио-2020, которые пока еще не перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.
Одним из самых ярких борцов турнира, который завоевал олимпийскую лицензию в Оттаве, стал Чемпион мира 2018 года в весе до 86кг - Дэвид Тейлор из США. Напомню, он пропускал 2019 Чемпионат мира из-за травмы, но уже в первом лицензионном турнире принес своей стране нужный результат.
Видео нарезку яркого выступления американского борца David TAYLOR смотрите в видео записи ниже. Приятного просмотра!
Видео нарезку яркого выступления американского борца David TAYLOR смотрите в видео записи ниже. Приятного просмотра!
Вольная борьба, David TAYLOR видео, лучших моментов с Олимпийского Квалифай Турнира в Канаде. Смотреть
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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