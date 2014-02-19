Сегодня, 11:19 Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.

Согласно календарю Объединенного мира борьбы (UWW) все запланированные на апрель международные турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе отложены на неопределенный срок. В том числе, мировой квалификационный турнир "Последний шанс", который должен был пройти в Софии (Болгария) с 30 апреля по 3 мая. Согласно календарю Объединенного мира борьбы (UWW) все запланированные на апрель международные турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе отложены на неопределенный срок. В том числе, мировой квалификационный турнир "Последний шанс", который должен был пройти в Софии (Болгария) с 30 апреля по 3 мая.





Стоит отметить, в связи с официальным переносом Олимпиады-2020 в Токио на лето 2021 года предолимпийский отборочный турнир "Последний шанс" пройдет уже в следующем году.

















Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!