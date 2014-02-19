Сегодня, 11:19                    

Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.

Согласно календарю Объединенного мира борьбы (UWW)  все запланированные на апрель международные турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе отложены на неопределенный срок. В том числе, мировой квалификационный турнир "Последний шанс", который должен был пройти в Софии (Болгария) с 30 апреля  по 3 мая.

Стоит отметить, в связи с официальным переносом Олимпиады-2020 в Токио на лето 2021 года предолимпийский отборочный турнир "Последний шанс" пройдет уже в следующем году.





Наше приложение для iOS и Android

Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Ген победы. Белоглазовы. Видео фильм о легендарных братьях Сергее и Анатолие Белоглазовых!
Ген победы. Белоглазовы. Видео фильм о легендарных братьях Сергее и Анатолие Белоглазовых!
ВИДЕО!
Футбол, Тамбов - Крылья Советов 16.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, Тамбов - Крылья Советов 16.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России,
Результат матча!
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг. Обновляется.
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020
РЕЗУЛЬТАТЫ!
Футбол, Ростов - Локомотив Москва 15.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, Ростов - Локомотив Москва 15.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
ВИДЕО АРХИВ
Ген победы. Белоглазовы. Видео фильм о легендарных братьях Сергее и Анатолие Белоглазовых!
Ген победы. Белоглазовы. Видео фильм о легендарных братьях Сергее и Анатолие Белоглазовых!
ВИДЕО!
Лучшие моменты, броски с Чемпионата Пан-Америки в Оттаве-2020, видео
Лучшие моменты, броски с Чемпионата Пан-Америки в Оттаве-2020, видео
Хоккей, лучшие голы Плей-Офф Кубка Гагарина 2020 Топ-10 видео
Хоккей, лучшие голы Плей-Офф Кубка Гагарина 2020 Топ-10 видео

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»