Вчера, 11:47 Международные турниры по дзюдо отменены до начала мая!

Согласно календарю международной Федерации дзюдо, все турниры и тренировочные лагеря отменены вплоть до 2 мая. Возможным возобновлением соревновательного процесса станет кадетский Кубок Европы в румынском городке Клуж-Напока. Согласно календарю международной Федерации дзюдо, все турниры и тренировочные лагеря отменены вплоть до 2 мая. Возможным возобновлением соревновательного процесса станет кадетский Кубок Европы в румынском городке Клуж-Напока.





Отметим, первым крупным турниром среди взрослых может стать Большой Шлем в Баку, который пройдет с 8 по 10 мая. Вместе с тем, проведения турнира в Азербайджане будет зависеть от тенденций пандемии коронавируса, которая бушует сейчас по по-всему миру.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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