Вчера, 19:43                    

Названы новые сроки проведения Олимпийских игр в Токио!

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил новые даты проведения Олимпийских игр-2020 в Токио, перенесенных на 2021 год.
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.
 
В ходе телефонной конференции, в которой участвовали президент МОК Томас Бах, глава оргкомитета Токио-2020 Мори Есиро, губернатор Токио Юрико Коикэ и министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото, был согласован новый график соревнований.


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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