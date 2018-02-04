Вчера, 19:43 Названы новые сроки проведения Олимпийских игр в Токио!

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил новые даты проведения Олимпийских игр-2020 в Токио, перенесенных на 2021 год.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.

В ходе телефонной конференции, в которой участвовали президент МОК Томас Бах, глава оргкомитета Токио-2020 Мори Есиро, губернатор Токио Юрико Коикэ и министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото, был согласован новый график соревнований.

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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